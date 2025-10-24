Ειδοποίηση με SMS από ΟΠΕΚΕΠΕ για φερτά υλικά και ζωοτροφές

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής υπεύθυνων δηλώσεων ηλεκτρονικά από τους κτηνοτρόφους για τις έκτακτες ενισχύσεις de minimis για ζωοτροφές και για τους καλλιεργητές που τα χωράφια τους έμειναν ακαλλιέργητα το 2024, λόγω της παρουσίας φερτών υλικών από τις πλημμύρες του Daniel και του Elias. Σκοπός είναι να εκδοθούν οι εντολές πληρωμής όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Σε πρώτη φάση, όμως, θα πρέπει οι μεν πρώτοι (κτηνοτρόφοι που έχουν μείνει έγκλειστα τα ζώα τους) να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση στον σύνδεσμο https://eae2024.opekepe.gov.gr/eae2024/#/login με κωδικούς Taxisnet μέσα σε πέντε εργάσιμες ημέρες από τη στιγμή που λαμβάνουν ειδοποίηση μέσω SMS από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το ίδιο ισχύει και για τους καλλιεργητές, των οποίων τα χωράφια επλήγησαν από φερτά υλικά. Τονίζεται με έμφαση, μάλιστα, ότι όποιος δεν έλαβε ή δεν λάβει μήνυμα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι δικαιούχος. Για να μη δημιουργούνται παρεξηγήσεις, όπως διευκρινίζουν πηγές που γνωρίζουν το θέμα, η αποζημίωση που δίνεται για τα φερτά υλικά, είναι για την κάλυψη του χαμένου εισοδήματος για το 2024 λόγω μη καλλιέργειας. Δεν έχει σχέση με τις δαπάνες που έγιναν για την αποκατάσταση του αγροτεμαχίου, η κάλυψη των οποίων θα γίνει από την Κρατική Αρωγή. Λαμβάνεται ως βάση η καλλιέργεια που είχε το αγροτεμάχιο στη δήλωση του 2023. Η ενίσχυση ανά στρέμμα αναφέρεται στον σχετικό πίνακα, με την παρατήρηση ότι οι κατ’ επάγγελμα αγρότες θα λάβουν το 100%,

οι υπόλοιποι το 50%.