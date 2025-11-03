Λάρισα: Κινητοποίηση φορέων μετά την εμφάνιση αρκούδας στον Κίσσαβο

Ανησυχία επικρατεί τις τελευταίες ημέρες στους μελισσοκόμους της περιοχής του Κισσάβου, μετά τις αναφορές για εμφάνιση αρκούδας στις πλαγιές του βουνού, κοντά σε περιοχές όπου δραστηριοποιούνται μελισσοκομικές μονάδες.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων και μελισσοκόμων, το ζώο εθεάθη σε κατοικημένες περιοχές, ενώ εντοπίστηκαν ζημιές σε μελίσσια και καταστροφές σε κυψέλες. Οι επαγγελματίες μελισσοκόμοι εκφράζουν φόβους για περαιτέρω ζημιές, ζητώντας τη λήψη μέτρων προστασίας και αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ σε περίπτωση απωλειών.

Η βασική μέθοδος αποτροπής επιθέσεων από αρκούδες είναι η εγκατάσταση ηλεκτροφόρων καλωδίων. Ωστόσο, πρόκειται για μια δαπανηρή λύση, που δεν είναι εφικτή για όλους, καθώς το αρχικό κόστος ξεκινά από 500 ευρώ, συν τα κόστη για τις μπαταρίες.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι η εμφάνιση της αρκούδας στον Κίσσαβο δεν είναι τυχαία, καθώς η εξάπλωση του είδους προς νότιες περιοχές της Θεσσαλίας έχει καταγραφεί τα τελευταία χρόνια, αποτέλεσμα τόσο της προστασίας του είδους όσο και της αναζήτησης τροφής.

Αυτοψία σε ίχνη και εντατικοποίηση των περιπολιών

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, περιβαλλοντικές οργανώσεις, σε συνεργασία με τον Δήμο Αγιάς, προχώρησαν σε αυτοψία σε ίχνη που βρέθηκαν, τα οποία κατά πάσα πιθανότητα ανήκουν σε ενήλικη αρκούδα. Ακολούθως, τοποθετήθηκαν καταγραφικά για τον περαιτέρω εντοπισμό της. Οι εκπρόσωποι του Δασαρχείου Λάρισας, της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης για την Άγρια Ζωή και τη Φύση «Καλλιστώ» και κλιμάκιο του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) μετέβησαν στο σημείο που βρέθηκαν οι πατημασιές, ήλεγξαν την περιοχή και ήδη έχουν αυξήσει τις περιπολίες.