Κ. Τσιάρας: Όποιος αρνείται τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, αρνείται τη διαφάνεια και τους ελέγχους

Σαφές μήνυμα ότι η κυβέρνηση παραμένει ανοιχτή στον διάλογο με τον αγροτικό κόσμο, αλλά μόνο στη βάση ρεαλιστικών, τεκμηριωμένων και κοστολογημένων προτάσεων, έστειλε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ και την εκπομπή «Συνδέσεις» με τον Κώστα Παπαχλιμίντζο και την Κατερίνα Δούκα, επισημαίνοντας ότι όσοι αρνούνται την μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, ουσιαστικά αρνούνται τη διαφάνεια και τους ελέγχους και θέλουν να μείνει ο Οργανισμός στο καθεστώς που «γέννησε» όλες τις παθογένειες του χθες.

Ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι ο διάλογος δεν μπορεί να διεξάγεται με όρους τελεσιγράφων, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Η λογική δεν είναι “ή μου ικανοποιείς 30 αιτήματα ή δεν προσέρχομαι στον διάλογο”. Δεν νομίζω ότι αυτός είναι τρόπος να λύσεις κανένα πρόβλημα».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι έχει ξεκινήσει η κοστολόγηση των αιτημάτων των αγροτών, ώστε όλοι –αγρότες, πολίτες και κυβέρνηση– να γνωρίζουν τι ακριβώς ζητείται και τι μπορεί πράγματι να υλοποιηθεί, ενώ υπενθύμισε την ανοιχτή πρόσκληση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για απευθείας συνάντηση με τους εκπροσώπους των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κ. Τσιάρας στο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, απορρίπτοντας κατηγορηματικά αιτήματα που –όπως είπε– συντηρούν παθογένειες του παρελθόντος και οδηγούν στη διαιώνιση της ανομίας.

Ο υπουργός τόνισε ότι η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ αποτελεί τη μοναδική ουσιαστική εγγύηση για διασταυρωτικούς ελέγχους, διαφάνεια και αποτροπή φαινομένων καταστρατήγησης, σημειώνοντας με έμφαση:

«Η απόλυτη διαφάνεια είναι το νούμερο ένα ζητούμενο».

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε: «Όταν ένα από τα αιτήματα είναι να μη μεταφερθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, είναι σαν να λέμε ότι θέλουμε να συνεχιστεί η πραγματικότητα που υπήρχε μέχρι σήμερα: να μη γίνονται έλεγχοι, να μη πηγαίνουν τα χρήματα σε αυτούς που πρέπει, να μη βλέπουμε τα πραγματικά στοιχεία του καθενός και να μη υπάρχει απόλυτη διαφάνεια».

Ο κ. Τσιάρας επεσήμανε ότι μόνο μέσω της ΑΑΔΕ μπορεί να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο διασταυρωτικών ελέγχων και συνεργασία πληροφοριακών συστημάτων, με ουσιαστικές συγκρίσεις μεταξύ δηλώσεων ΟΣΔΕ, Ε9 και λοιπών δεδομένων. «Δεν θέλουν όλα αυτά να γίνουν; Με ποια λογική μπορεί να σταθεί το να μη γίνονται έλεγχοι στον ΟΠΕΚΕΠΕ;», διερωτήθηκε, εκφράζοντας την έκπληξή του για τη στάση κομμάτων και εκπροσώπων που αντιτίθενται στη μεταφορά του Οργανισμού.

Ο υπουργός αναφέρθηκε επίσης στις παρεμβάσεις στήριξης που έχουν ήδη υλοποιηθεί, όπως η θεσμοθετημένη επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο και το Μέτρο 23 για αποζημιώσεις, ενώ σημείωσε ότι εξετάζεται η παράταση του προγράμματος ΓΑΙΑ για φθηνό αγροτικό ρεύμα.