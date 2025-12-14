Μετρούν τις πληγές τους από τις πρόσφατες κακοκαιρίες οι παραγωγοί

Κατήφεια και προβληματισμός επικρατεί στις τάξεις των αγροτών της ελληνικής επικράτειας, οι οποίοι μετρούν τις απώλειές τους από τη σαρωτική επέλαση των κακοκαιριών Adel και Byron, που ενέσκηψαν την τελευταία εβδομάδα του Νοέμβρη και την πρώτη του Δεκέμβρη αντίστοιχα. Τα φαινόμενα ήταν ιδιαίτερα έντονα, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχοπτώσεις, τις καταιγίδες, τις πλημμύρες, αλλά και τις χαλαζοπτώσεις, αφήνοντας το «στίγμα» τους σχεδόν σε όλη τη χώρα.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Κινητικότητα και συσκέψεις για την καταγραφή των ζημιών στη Λακωνία

Σε πλήρη κινητοποίηση βρίσκονται όλες οι αυτοδιοικητικές δυνάμεις της Λακωνίας, προκειμένου να δώσουν απαντήσεις στα προβλήματα που δημιούργησε η πρόσφατη κακοκαιρία στους δήμους Ευρώτα και Ανατολικής Μάνης.

Οι έντονες βροχοπτώσεις, που απείλησαν ζωές και κατέστρεψαν περιουσίες, έπληξαν παράλληλα και έργα υποδομής, σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη χρονικά περίοδο, όπως είναι αυτή της συγκομιδής της ελιάς και των εσπεριδοειδών.

Ενδεικτική της σοβαρότητας της κατάστασης ήταν η πρόσφατη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του δημάρχου Ανατολικής Μάνης, Απόστολου Ανδρεάκου, στην οποία συμμετείχαν ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Θανάσης Δαβάκης, ο βουλευτής Λακωνίας, Νεοκλής Κρητικός, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Δημήτρης Πτωχός, ο δήμαρχος Ευρώτα, Δήμος Βέρδος, ο γενικός γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, Πέτρος Καμπούρης, ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής Επιχειρήσεων και Φορέων, Νικόλαος Αβράμης, ο αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας, Θεόδωρος Βερούτης, ο αντιπεριφερειάρχης Χωρικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας, Σπύρος Τζινιέρης, καθώς και ο περιφερειακός σύμβουλος, Παναγιώτης Τζινάκος. Παρόντες ήταν, επίσης, αυτοδιοικητικοί παράγοντες και υπηρεσιακά στελέχη.

Μείζον πρόβλημα το αγροτικό οδικό δίκτυο

Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Πετρίνας, ο πρόεδρος, Γιώργος Καπασούρης, δήλωσε στην «ΥΧ» αναφορικά με τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί: «Ήταν πολύ μεγάλη η ποσότητα του νερού και κάθε μέρα μετράμε τις πραγματικές ζημιές. Ο καθένας που χρησιμοποιεί αγροτικούς δρόμους βλέπει τις ζημιές, που δεν φαίνονται από τους κεντρικούς δρόμους, αλλά μόνο όταν μπαίνεις στο κτήμα».

Οι ζημιές διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή. «Ό,τι είναι δυτικά από την Πετρίνα έχει πάθει μεγάλη ζημιά. Το ερώτημα που υπάρχει αφορά τα δευτερεύοντα οδικά δίκτυα, που πρέπει να αποκαταστήσει γρήγορα ο δήμος», σημείωσε ο κ. Καπασούρης και κατέληξε: «Ευτυχώς, δεν θρηνήσαμε ανθρώπινες ζωές, αλλά υπάρχουν κάποιοι που έχασαν ακόμη και τα σπίτια τους». Από την πλευρά της περιφέρειας, ο αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας, κ. Βερούτης, δήλωσε, μεταξύ άλλων, ότι «η αγροτική οδοποιία απασχολεί τους δύο δήμους που έχουν πληγεί από την κακοκαιρία και έχουν βάλει συνεργεία, όπως και εμείς από την πρώτη μέρα. Στόχος είναι η αποκατάσταση του οδικού δικτύου σε σύντομο χρονικό διάστημα και να αποσαφηνιστούν όλα τα προβλήματα που υπάρχουν, είτε με το φυτικό κεφάλαιο είτε με τις ζημιές σε σπίτια και επιχειρήσεις».

Ο ίδιος ανέφερε ότι η καταγραφή των ζημιών έχει ξεκινήσει από το περασμένο Σάββατο (6/12) και, σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις, «σε μία εβδομάδα αναμένεται να έχουμε ολοκληρώσει την αποτίμηση, ενώ το ίδιο αναμένεται να γίνει και στα αστικά ακίνητα. Παράλληλα, τρέχει και ο ΕΛΓΑ για τις όποιες ζημιές στο φυτικό κεφάλαιο».

ΚΕΝΤΡΙΚΗ & ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Πανελλαδικές πρωτιές σε χιλιοστά βροχής και χαμηλές θερμοκρασίες

Σαρωτικό ήταν το πέρασμα της κακοκαιρίας Byron και από περιοχές της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας. Οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν υπερχείλιση ποταμών και ρεμάτων, οδηγώντας με τη σειρά τους σε πλημμυρισμένες αγροτικές εκτάσεις. Επίσης, πλημμύρισαν και τμήματα του οδοστρώματος, καθιστώντας δύσκολη την πρόσβαση προς γεωργικές και κτηνοτροφικές μονάδες, αλλά και κατοικίες.

Ειδικότερα, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας τέθηκε σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού», με ιδιαίτερη έμφαση στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλας, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης, όπου και σήμανε το 112, καλώντας τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, να απομακρυνθούν από υπόγεια και ισόγεια και να λάβουν μέτρα αυτοπροστασίας.

Τα ύψη της βροχής που έπεσαν σε πόλεις και κοινότητες των δύο περιφερειών ήταν θεαματικά και κάποια, όπως στο Σέλι Ημαθίας, κατέγραψαν πανελλαδική πρωτιά, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Πανελλαδική ήταν η πρωτιά και για τη χαμηλότερη θερμοκρασία, ενώ οι υποδομές στο Σέλι δοκιμάστηκαν σκληρά, χωρίς ωστόσο να σημειωθούν ιδιαίτερα ζητήματα. Όπως ανάφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Σελίου, Γιώργος Φαρσαρώτος, τις συνολικά τρεις ημέρες της κακοκαιρίας έριξε τόση βροχή όση ρίχνει όλον τον χειμώνα άλλες χρονιές.

Στον Δήμο Δίου Ολύμπου, σύμφωνα με τον δήμαρχο της περιοχής, Βαγγέλη Γερολιόλιο, σημειώθηκαν αρκετές ζημιές σε υποδομές και σε κατοικίες, ενώ πλημμύρισαν αγροτικές εκτάσεις που βρίσκονταν κοντά σε ρέματα. Σε ανακοίνωση του δήμου, οι πολίτες των οποίων οι κατοικίες έχουν υποστεί ζημιές από το καιρικό σύστημα Byron μπορούν έως και τις 20 Ιανουαρίου να υποβάλουν αίτημα επιχορήγησης οικονομικής ενίσχυσης. Έως τις 6 Δεκεμβρίου είχαν προθεσμία να υποβάλουν παρόμοιο αίτημα και οι δημότες της Κατερίνης.

Στον Δήμο Φλώρινας, σύμφωνα με τον δήμαρχο, Βασίλειο Γιαννάκη, οι σφοδρές βροχοπτώσεις που έπληξαν την περιοχή προκάλεσαν έντονη απορροή υδάτων από ρέματα και ποταμούς, μεταφέροντας λάσπη και μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών. Το αποτέλεσμα ήταν εκτεταμένες τοπικές πλημμύρες λόγω υπερχειλίσεων. Η κακοκαιρία επηρέασε ολόκληρο τον δήμο, με υπερχειλίσεις να καταγράφονται στις κοινότητες Αλώνων, Σκοπιάς, Φλώρινας, Πρώτης, Πολυποτάμου, Σκοπού και Αχλάδας. Παράλληλα, σημειώθηκαν κατολισθήσεις μέσα σε οικισμούς, καθώς και καθιζήσεις και διαβρώσεις στο δημοτικό και αγροτικό οδικό δίκτυο.

Τέλος, στο χωριό Άλωνα, η έντονη απορροή του ποταμού παρέσυρε βράχους, κορμούς δέντρων και λάσπη, προκαλώντας υπερχείλιση και κάλυψη της τοπικής γέφυρας. Οι οικίες που βρίσκονται κοντά στην κοίτη κινδύνευσαν από κατολισθήσεις, ενώ καταγράφηκαν σοβαρές ζημιές σε δίκτυα και εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑ Φλώρινας.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Οριακά άντεξαν οι υποδομές, επλήγησαν περιορισμένα στρέμματα με σιτηρά

Ο Byron, γνωστός… φιλέλληνας γαρ, μάλλον λυπήθηκε τη Θεσσαλία και σταμάτησε να βρέχει μόλις το σύστημα έφτασε στα όριά του. Το τριήμερο 6-8 Δεκεμβρίου ήταν δύσκολο για τις τοπικές αρχές και τους παραγωγούς τής έτσι κι αλλιώς πληγωμένης περιφέρειας, καθώς χρειάστηκε να δοθεί μεγάλος αγώνας, με συνεχείς καθαρισμούς ποταμών, προκειμένου να προστατευθούν οι υποδομές, κυρίως οι γέφυρες (σ.σ. κάποιες στα Φάρσαλα δεν άντεξαν), ενώ οι παραγωγοί σιτηρών είχαν εναποθέσει τις ελπίδες τους στον… ύψιστο, ελπίζοντας στη λιγότερη δυνατή ζημιά στην καλλιέργειά τους.

Τελικά, δημιουργήθηκαν τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα σε χωριά των Φαρσάλων (Υπέρεια, Ευύδριο, Ανωχώρι), αλλά και σε παραπήνεια χωράφια στην πλημμυρική ζώνη των Τρικάλων, με τα πληγέντα στρέμματα των σιτηρών να είναι –ευτυχώς– λίγα. Να σημειωθεί ότι τις αμέσως επόμενες ημέρες θα ξεκινήσει η αναγγελία ζημιάς από τον ΕΛΓΑ.

Ανάγκη άμεσης ολοκλήρωσης των αντιπλημμυρικών έργων από την κυβέρνηση

Η κακοκαιρία Byron αποτέλεσε τη σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι της οργής του περιφερειάρχη, Δημήτρη Κουρέτα, ο οποίος ξεσπάθωσε κατά της κυβέρνησης, καταγγέλλοντάς την ότι έχει ξεχάσει τη Θεσσαλία. «Εδώ και 20 χρόνια, δεν υπήρχαν αντιπλημμυρικά σχέδια στον Πηνειό ποταμό. Τα κάνει τώρα η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Το σχέδιο που κατατέθηκε το 2014 και προέβλεπε τα τρία μεγάλα φράγματα σε Ενιπέα, Πύλη και Μουζάκι δεν υλοποιήθηκε ποτέ», δήλωσε, μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, με βάση το σχέδιο διαχείρισης κινδύνου, «εάν το φράγμα του Ενιπέα είχε ολοκληρωθεί, η Θεσσαλία θα ήταν προστατευμένη από πλημμυρικά φαινόμενα κατά 23% παραπάνω και αν προσθέσουμε και τα έργα ορεινής υδρονομίας, τα οποία θα συγκρατούν τα νερά στα βουνά και θα έχουν ως αποτέλεσμα 54% λιγότερα φερτά υλικά και 55% λιγότερη πλημμυρική παροχή, η αντιπλημμυρική προστασία σε σχέση με τον Daniel θα έφτανε το 80%. Πρέπει να πιέσουμε όλοι την κυβέρνηση και ιδιαίτερα οι κυβερνητικοί βουλευτές, ώστε αυτά τα σημαντικά έργα να επισπευσθούν. Δεν γνωρίζουμε τι μας επιφυλάσσει το μέλλον».

Όπως τόνισε ο κ. Κουρέτας, «επειδή η Θεσσαλία, με τις υποδομές που έχει, μπορεί να αντέξει το 30% του όγκου που δέχθηκε στον Daniel και με τον Byron δοκιμάστηκε το όριο του συστήματος, η κυβέρνηση θα πρέπει να “τρέξει” τα μεγάλα έργα, τα φράγματα σε Ενιπέα, Μουζάκι και Πύλη, όπως και τα έργα ορεινής υδρονομίας, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι δεν θα ξαναζήσουμε τις προ διετίας καταστροφές του Daniel και του Elias. Για τον Ενιπέα, είχαν πει ότι σε τρία χρόνια θα ήταν έτοιμο, αλλά μετά από έξι χρόνια ακόμα δεν έχει ξεκινήσει. Για να αντιληφθεί κανείς τη σημασία των φραγμάτων, καθοριστικό ρόλο στην αντιπλημμυρική θωράκιση των Τρικάλων έπαιξε το φράγμα του Ληθαίου, το οποίο ολοκληρώσαμε εδώ και έναν μήνα και συνεισέφερε σημαντικά κατά την πρόσφατη κακοκαιρία».

Να σημειωθεί ότι τα βασικά αντιπλημμυρικά έργα (σ.σ. φράγματα, έργα ορεινής υδρονομίας), τα οποία θα λειτουργήσουν και ως ταμιευτήρες συγκράτησης νερών, καθιστώντας τα διαθέσιμα για το καλοκαίρι, αποτελούν αιτήματα και των εξεγερμένων Θεσσαλών αγροτών.