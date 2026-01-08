Μπλόκα: 48ωρος αποκλεισμός εθνικών οδών και παρακαμπτηρίων – Ποιους δρόμους κλείνουν οι αγρότες

Σε 48ωρο αποκλεισμό εθνικών οδών, βασικών οδικών κόμβων, παρακαμπτηρίων και τελωνείων, προχωρούν από σήμερα, Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, οι αγρότες, σύμφωνα με τις αποφάσεις που έλαβαν χθες το βράδυ στις συνελεύσεις των μπλόκων.

Όπως τονίζουν, η εξειδίκευση των έξι μέτρων στήριξης του πρωτογενούς τομέα από την κυβέρνηση δεν καλύπτει τα αιτήματά τους, ενώ το μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια, αγροτικοί σύλλογοι και άλλα μπλόκα ζητούν συνάντηση με τον πρωθυπουργό. Από την πλευρά της, η κυβέρνηση επαναλαμβάνει ότι παραμένει ανοιχτή σε συντεταγμένο διάλογο.

Κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων, οι αγρότες παρακολουθούσαν συγκεντρωμένοι στα μπλόκα και, αμέσως μετά, ακολούθησε κύκλος συνεννοήσεων μεταξύ των εκπροσώπων τους σε πανελλαδικό επίπεδο, ώστε να αποφασιστεί η περαιτέρω στάση τους.

Αγροτικά μπλόκα: Ποιους δρόμους κλείνουν

Σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινώσει, η Εθνική Οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης θα είναι ουσιαστικά απροσπέλαστη και στα δύο ρεύματα. Κλειστά θα παραμείνουν τα Τέμπη, η Νίκαια, τα Μάλγαρα, η Θήβα και το Κάστρο Βοιωτίας, με μόνη διέλευση μέσω παρακαμπτηρίων δρόμων από χωριά και στην Κατερίνη, η ΠΑΘΕ θα είναι δηλαδή σχεδόν πλήρως αποκλεισμένη.

Σοβαρά προβλήματα αναμένονται και στα τελωνεία.

Ο Προμαχώνας θα παραμείνει κλειστός για τα φορτηγά για 48 ώρες, γεγονός που εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει μεγάλες ουρές.

Στους Ευζώνους θα υπάρξουν πολύωρα κλεισίματα για όλα τα οχήματα, καθώς το μπλόκο ενισχύεται από αγρότες της Αλμωπίας και του Δερβενίου.

Παράλληλα, το τελωνείο της Κακαβιάς θα κλείσει από σήμερα το μεσημέρι, δημιουργώντας γενικευμένο μπλόκο και στους παραμεθόριους σταθμούς.

Παρά την κλιμάκωση, οι αγρότες αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο διαλόγου, ζητώντας πλέον απευθείας συνάντηση με τον πρωθυπουργό. Όπως υποστηρίζουν, επιθυμούν ουσιαστική επαναδιαπραγμάτευση βασικών αιτημάτων.

Ωστόσο, παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της εκπροσώπησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο νέας πανελλαδικής σύσκεψης, ώστε να αποφασιστεί ποιοι και με ποια νομιμοποίηση θα καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου.

Υπενθυμίζεται πως με νέα, δεύτερη παραγγελία του προς τους εισαγγελείς όλης της χώρας ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας «υπενθυμίζει» την πρώτη του παραγγελία σχετικά με τις κινητοποιήσεις των αγροτών, ζητώντας να εκτελεστεί.

Δίνει σαφή εντολή στους εισαγγελείς Πρωτοδικών σε όλη τη χώρα να παρέμβουν άμεσα για τα μπλόκα και τους αποκλεισμούς δρόμων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων των αγροτών.