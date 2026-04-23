Κοζάνη: Πρόγραμμα 4,6 εκατ. ευρώ για την ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων

Στο Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025 εντάχθηκε, με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, η ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων στον δήμο Κοζάνης.

Στόχος της παρέμβασης, συνολικής δημόσιας δαπάνης 4.609.142 ευρώ, είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, η ενίσχυση της προσβασιμότητας, η περιβαλλοντική αναβάθμιση και η ασφαλής χρήση των χώρων από όλους τους πολίτες.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η χρηματοδότηση για τα ακόλουθα έργα:

• ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας, της πλατείας Νικολάου Γιολδάση και της κεντρικής πλατείας Τ.Κ. Άνω Κόμης,

• ανάπλαση οδικού τμήματος της νοτιοδυτικής εισόδου κοινότητας Αγίας Παρασκευής,

• εργασίες αποκατάστασης γηπέδων αντισφαίρισης στη θέση Κουρί και κατασκευή γηπέδου καλαθοσφαίρισης και γηπέδου αντισφαίρισης εντός της πόλης της Κοζάνης,

• αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του πάρκου Αγίας Παρασκευής, της Τ.Κ. Καρυδίτσας,

• κατασκευή παιδικών χαρών στην πόλη της Κοζάνης και

• αναβάθμιση φωτισμού πάρκων δήμου Κοζάνης.