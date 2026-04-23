Λιπάσματα, πρωτογενής τομέας και ενέργεια στο επίκεντρο συνάντησης Σχοινά, με την Ευρωπαία Επίτροπο για τη Μεσόγειο

Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ξεκίνησε το επίσημο πρόγραμμα των συναντήσεων της στην Αθήνα η Ευρωπαία Επίτροπος για τη Μεσόγειο Dubravka Šuica. Συναντήθηκε με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά και είχαν εκτενή συζήτηση για ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος που βρίσκονται στην κορυφή της ευρωπαϊκής ατζέντας.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκαν το αυξανόμενο κόστος των λιπασμάτων, που επηρεάζει άμεσα τη βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα, καθώς επίσης και οι εξελίξεις στον τομέα της ενέργειας και οι επιπτώσεις τους στην αγροτική παραγωγή. Επί τάπητος, επίσης τέθηκαν και τα ζητήματα επισιτιστικής ασφάλειας και επάρκειας τροφίμων, υπό το βάρος των διεθνών αναταράξεων. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε, δε, και στο ζήτημα των νοσημάτων των ζώων.

Στη συνάντηση εξετάστηκαν επίσης οι ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, με αναφορά στον ρόλο των χωρών του Κόλπου στη διαμόρφωση συνθηκών σταθερότητας και ανάπτυξης στην περιοχή, καθώς και στις προκλήσεις που απορρέουν από τις εξελίξεις σε κρίσιμες εστίες έντασης.

Ακολουθούν οι δηλώσεις του Μαργαρίτη Σχοινά και της Dubravka Šuica

Μαργαρίτης Σχοινάς

Με ιδιαίτερη χαρά καλωσόρισα σήμερα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων την Ευρωπαία Επίτροπο για τη Μεσόγειο Dubravka Šuica, με την οποία είχα τη χαρά και την τιμή να είμαι συνάδελφος στην προηγούμενη επιτροπή, στο πρώτο Κολλέγιο των Επιτρόπων της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Σήμερα την καλωσόρισα με τη νέα μου ιδιότητα και είχα την ευκαιρία να τις παρουσιάσω τις προτεραιότητες που έχουμε θέσει, δηλαδή την αναμόρφωση του Συστήματος Πληρωμών, τη διαμόρφωση της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και τη μάχη κατά των επιζωοτιών, οι οποίες αναδεικνύεται ως ένα μεγάλο πρόβλημα και εδώ στη χώρα μας, αλλά και στην Ευρώπη γενικότερα.

Συζητήσαμε, επίσης, τον αντίκτυπο του πολέμου στο Ιράν σχετικά με τα θέματα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Συζητήσαμε και την ανάγκη να υπάρξει στήριξη της Ευρώπης για τα λιπάσματα, τα οποία δημιουργούν πρόβλημα τόσο στην ευρωπαϊκή γεωργία όσο και στην ελληνική γεωργία. Και η Επίτροπος μου εξήγησε ότι περιμένει αύριο στη Σύνοδο Κορυφής στη Κύπρο, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βρουν εκείνα τα μέτρα, το μείγμα των μέτρων, που θα επιτρέψει στην Γεωργία να ανταπεξέλθει σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία.

Dubravka Šuica (Ανεπίσημη μετάφραση)

«Βρίσκομαι εδώ στο υπουργείο, μαζί με τον πολύ καλό μου φίλο και συνάδελφο, τον Μαργαρίτη, που είναι ο νέος υπουργός, και πιστεύω ότι είναι το καταλληλότερο πρόσωπο για αυτή τη θέση, γιατί γνωρίζει όχι μόνο την εθνική πολιτική και την πολιτική γενικότερα, αλλά μπορεί να τη συνδυάσει και με την ευρωπαϊκή διάσταση.

Νομίζω, λοιπόν, ότι ο Πρωθυπουργός σας δεν θα μπορούσε να επιλέξει καλύτερο άνθρωπο για αυτή τη θέση.

Όπως ξέρετε, είμαι Επίτροπος για τη Μεσόγειο και θεωρώ ότι η Αθήνα είναι το ιδανικό μέρος για να μιλήσει κανείς για τη μεσογειακή πολιτική.

Χθες βρισκόμουν στους Δελφούς, όπου συμμετείχα σε πάνελ μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών σας. Επίσης, συναντήθηκα με τον Πρωθυπουργό σας.

Σήμερα, όπως γνωρίζετε, το βασικό ζήτημα είναι η ενέργεια. Εξίσου σημαντικά είναι η επισιτιστική ασφάλεια και η επάρκεια τροφίμων. Αυτά είναι τα θέματα που συζητήσαμε το πρωί. Σημαντικό είναι και το ζήτημα των λιπασμάτων, καθώς οι τιμές έχουν εκτοξευθεί.

Την ίδια στιγμή προσπαθούμε να βρούμε λύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Φυσικά, δεν είναι εύκολο. Θα δούμε πώς θα προσαρμόσει η Επιτροπή τα εργαλεία της για τις τιμές της ενέργειας και για άλλα ζητήματα. Θα φανεί επίσης πώς θα αντιδράσουν οι ηγέτες αύριο στην Κύπρο, στη άτυπη Σύνοδος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Είμαι υπεύθυνη για το Σύμφωνο για τη Μεσόγειο, καθώς και για συμφωνίες εταιρικής σχέσης, ολοκληρωμένες στρατηγικές συμφωνίες με διάφορες χώρες, σε διμερές επίπεδο. Δεν αφορά μόνο τη Μεσόγειο, αλλά και τις χώρες του Κόλπου, γιατί δεν μπορούμε να φανταστούμε την ευημερία και την ασφάλεια της περιοχής χωρίς αυτές.

Οι χώρες αυτές είναι πολύ σημαντικές για τη Μέση Ανατολή και για τις επενδύσεις στην περιοχή. Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή υπάρχουν προβλήματα στα Στενά του Ορμούζ, αλλά και στη Γάζα και στον Λίβανο.

Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Δεν μπορώ να κάνω προβλέψεις αυτή τη στιγμή.

Σας ευχαριστώ πολύ».