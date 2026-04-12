Μείωση 50% στα τέλη ύδρευσης για τους αγρότες εξετάζει ο Δήμος Αρταίων

Στη μείωση των δημοτικών τελών ύδρευσης στους επαγγελματίες αγρότες κατά 50%, προσανατολίζεται η δημοτική αρχή της Άρτας.

Την παραπάνω πρόταση έκανε, μεταξύ άλλων, ο δήμαρχος Αρταίων, Χριστόφορος Σιαφάκας στη διευρυμένη σύσκεψη στο δημοτικό συμβούλιο, που έγινε πρόσφατα, με θέμα τα προβλήματα και τις προοπτικές του αγροτικού τομέα στην περιοχή. Στη σύσκεψη, ο δήμαρχος Αρταίων επεσήμανε ακόμη την αναγκαιότητα διεκδίκησης έργων αγροτικής οδοποιίας και εγγειοβελτιωτικών παρεμβάσεων, προκειμένου να στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας.

Στη συνάντηση, που έγινε με πρωτοβουλία της δημοτικής αρχής Άρτας, συμμετείχαν, επίσης, o δήμαρχος Νικολάου Σκουφά, Κώστας Παπασιώζος, εκπρόσωποι αγροτικών φορέων, συλλόγων αγροτών, οι οποίοι κατέθεσαν τα ζητήματα που τους απασχολούν, προτάσεις αλλά και διαμαρτυρίες για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας. Ο δήμαρχος, μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του δημοτικού συμβουλίου, άκουσαν προσεκτικά τα προβλήματα και τα αιτήματα των αγροτών. Όπως τόνισε ο κ. Σιαφάκας, ο αγροτικός τομέας αποτελεί τη βασική «ατμομηχανή» της οικονομίας της περιοχής και του νομού και η στήριξή του αποτελεί προτεραιότητα για την τοπική αυτοδιοίκηση.

Στη διάρκεια της συζήτησης, τον λόγο πήραν οι εκπρόσωποι των αγροτών, αναφέρθηκαν στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Όπως σημείωσαν, «ο φετινός αγώνας των αγροτών ήταν από τους πιο σημαντικούς των τελευταίων δεκαετιών, με τους παραγωγούς να διεκδικούν αξιοπρεπείς συνθήκες επιβίωσης και προοπτική για το μέλλον». Υπογράμμισαν, επίσης, ότι ο αγροτικός πληθυσμός μειώνεται συνεχώς, ωστόσο πολλοί νέοι άνθρωποι επέλεξαν να παραμείνουν στον τόπο τους και να συνεχίσουν την παραγωγή, δίνοντας μια δύσκολη αλλά δίκαιη μάχη.

Παράλληλα, αναφέρθηκαν στην ευρεία στήριξη που είχαν οι φετινές κινητοποιήσεις των αγροτών από την τοπική κοινωνία, τους φορείς και τους εργαζομένους, γεγονός που – όπως είπαν – έδωσε τη δύναμη στους παραγωγούς να συνεχίσουν τον αγώνα τους για πολλές εβδομάδες. Στάθηκαν επίσης στα βασικά προβλήματα του κλάδου, όπως είναι το αυξημένο κόστος παραγωγής, οι ζημιές στις καλλιέργειες, οι χαμηλές τιμές των προϊόντων τους και τα ζητήματα διαχείρισης των υδάτινων πόρων.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Αρταίων υπογράμμισε ότι η δημοτική αρχή στάθηκε στο πλευρό των αγροτών καθ’ όλη τη διάρκεια των φετινών κινητοποιήσεων και θα συνεχίσει να στηρίζει τα αιτήματα και τις διεκδικήσεις των παραγωγών. Όπως ανέφερε ο δήμαρχος, στόχος της σύσκεψης ήταν αφενός να παραμείνουν στην επικαιρότητα και σε συνεχή διεκδίκηση -από πλευράς του δήμου- τα αιτήματα των αγροτών και αφετέρου να κατατεθούν συγκεκριμένες προτάσεις (όπως η μείωση κατά 50% των τελών ύδρευσης για τους αγρότες), ώστε ο δήμος να συμβάλει πρακτικά, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και των δυνατοτήτων του, στη στήριξη του αγροτικού κόσμου.

Τα αιτήματα των αγροτών

Κατά τη συνεδρίαση παρουσιάστηκαν τα βασικά αιτήματα της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων, τα οποία περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος από ζημιές στις καλλιέργειες, πρόγραμμα αναδιάρθρωσης των εσπεριδοειδών, επιδότηση για την αντιμετώπιση επιβλαβών εντόμων, ενίσχυση του ΕΛΓΑ, προστασία της παραγωγής από ανεξέλεγκτες εισαγωγές και χρηματοδότηση έργων υποδομής για την αγροτική ανάπτυξη.

Το δημοτικό συμβούλιο συζήτησε τα αιτήματα και προχώρησε στη λήψη σχετικής απόφασης, εκφράζοντας την ομόφωνη στήριξή του στον αγροτικό κόσμο και τη διάθεση συνεργασίας για την προώθηση λύσεων σε τοπικό και κεντρικό επίπεδο.