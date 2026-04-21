Κοζάνη: Τραγική κατάληξη για αγρότη που τραυματίστηκε από αυτοσχέδια «πιστόλα»

Τραγική εξέλιξη είχε το σοβαρό περιστατικό, που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης σε αγροτική περιοχή έξω από τον Κρόκο Κοζάνης, καθώς ο 67χρονος αγρότης που είχε τραυματιστεί βαριά, υπέκυψε τελικά στα τραύματά του.

Ο άτυχος άνδρας είχε τραυματιστεί -σύμφωνα με πληροφορίες- πιθανότατα από αυτοσχέδια «πιστόλα», που χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση τυφλοπόντικων σε καλλιέργειες κρόκου, και είχε μεταφερθεί άμεσα με ασθενοφόρο στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης, όπου νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση.

