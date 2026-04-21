ΥΠΑΑΤ: 48 κρούσματα αφθώδη πυρετού στη Λέσβο

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενημερώνει ότι στο πλαίσιο της επιτήρησης και της δειγματοληψίας στο πεδίο για τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο, κατά το διάστημα από 15 Μαρτίου 2026 έως 20 Απριλίου 2026, έχουν καταγραφεί τα ακόλουθα στοιχεία:

Συνολικά, εξετάστηκαν 434 εκτροφές, ενώ η επιτήρηση κάλυψε 345 εκτροφές προβάτων, 12 εκτροφές αιγών, 13 εκτροφές βοοειδών και 64 μικτές εκτροφές.

Κατά τους ελέγχους, εντοπίστηκαν 48 επιβεβαιωμένα κρούσματα σε 60 θετικές εκτροφές. Παράλληλα, 12.081 ζώα εξετάστηκαν με αιμοληψία, ενώ στο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς παρελήφθησαν συνολικά 21.979 δείγματα προς εργαστηριακό έλεγχο.

Οι αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες συνεχίζουν την εντατική επιτήρηση, τους ελέγχους και τη συστηματική εργαστηριακή διερεύνηση, με στόχο την πλήρη παρακολούθηση της επιδημιολογικής εικόνας και την αποτελεσματική εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων.