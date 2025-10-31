Κρήτη: Προσαγωγές ατόμων από την ΕΛ.ΑΣ. μετά την επίθεση στον Βορίδη (βίντεο)

Αστυνομικές δυνάμεις εισήλθαν τα ξημερώματα της Παρασκευής 31/10 στο κτίριο του «Ευαγγελισμού», στο Ηράκλειο, το οποίο βρισκόταν υπό κατάληψη από άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, η Αστυνομία έχει προχωρήσει στην προσαγωγή ατόμων.

Εντός και εκτός του κτιρίου που ανήκει στο πανεπιστήμιο Κρήτης και το οποίο βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, παραμένουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Ισχυρή είναι η παρουσία αστυνομικών και στους γύρω δρόμους.