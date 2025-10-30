Παραμένουν στο μπλόκο οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης – Mηχανοκίνητη πορεία αγροτών της Ροδόπης προς το παράρτημα ΟΠΕΚΕΠΕ

Αποφασισμένοι να παραμείνουν στο μπλόκο επί του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης στο ύψος του Καρτερού ανατολικά του Ηρακλείου, εμφανίζονται οι αγροτοκτηνοτρόφοι.

Η εθνική οδός παραμένει ανοικτή προκειμένου να διευκολυνθούν οι οδηγοί που μετακινούνται προς την εργασία τους, ωστόσο σε λίγο αναμένεται να κλείσει ξανά ο ΒΟΑΚ, με συνέπεια η κίνηση να γίνεται μόνο από την παλαιά Ε.Ο. και το επαρχιακό οδικό δίκτυο.

Οι κτηνοτρόφοι επιτρέπουν – για το διάστημα που κλείνει ο ΒΟΑΚ – τη διέλευση οχημάτων έκτακτης ανάγκης, ενώ η Τροχαία και η Ελληνική Αστυνομία εφαρμόζουν έκτακτα μέτρα στο σημείο, αλλά και σε άλλους κόμβους ανατολικά και δυτικά του Ηρακλείου, όπου χθες τις ώρες αιχμής υπήρξαν ουρές χιλιομέτρων και μεγάλη ταλαιπωρία για τους οδηγούς.

Ο κλάδος ξεκίνησε χθες τις κινητοποιήσεις του με φόντο τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας, ενώ οι εκπρόσωποι των παραγωγών δηλώνουν, πως θα συνεχίσουν τον αγώνα τους έως το πανελλαδικό συλλαλητήριο που οργανώνεται στην Αθήνα στις 11 Νοεμβρίου.

Mηχανοκίνητη πορεία αγροτών Ροδόπης προς το παράρτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ στο Κόσμιο

Μηχανοκίνητη πορεία και συγκέντρωση στο παράρτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ Θράκης, στο Κόσμιο Κομοτηνής, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου στις 11 το πρωί. Μεταξύ άλλων οι αγρότες της Ροδόπης διαμαρτύρονται και για το «κοκκίνισμα», από τον δορυφόρο, χιλιάδων αγροτεμαχίων, με συνέπεια να τίθενται εκτός επιδοτήσεων, μολονότι είναι νόμιμα και δηλωμένα χωράφια που έχουν δώσει κανονικά παραγωγές. Ακόμη, τις επόμενες μέρες ο Αγροτικός Σύλλογος του Δήμου Κομοτηνής, «Σπάρτακος», θα επισκεφθεί τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και τους τοπικούς βουλευτές.

