Κυρ. Μητσοτάκης για Μercosur: «Υπάρχουν περισσότερα οφέλη παρά μειονεκτήματα»

Σε συνέντευξή του στο Euronews και σε ερώτηση για το θέμα της Mercosur και τις διαφωνίες των αγροτών, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι «υπάρχουν περισσότερα οφέλη παρά μειονεκτήματα από αυτές τις μεγάλες διεθνείς εμπορικές συμφωνίες.

Ανέφερε ότι η πρόεδρος της Επιτροπής και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα επισκεφθούν την Ινδία και ο ίδιος θα πάει στην Ινδία και πρέπει να συνάψουμε σχέσεις με άλλες χώρες ή ομάδες χωρών.

Είμαστε μεσαίου μεγέθους ανοιχτή οικονομία, είμαστε οι ηγέτες στην παγκόσμια ναυτιλία κι έχουμε συμφέρον να διασφαλίσουμε μια διεθνή τάξη βασισμένη σε κανόνες που ευνοεί το ελεύθερο εμπόριο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ