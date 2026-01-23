Αποχωρούν από το μπλόκο της Νίκαιας οι αγρότες της Θεσσαλίας

Μετά από 55 μέρες οι αγρότες της Λάρισας και της Μαγνησίας αποχωρούν από το μπλόκο της Νίκαιας.

Οι σκηνές που είχαν στηθεί όλο αυτό το διάστημα ξεστήνονται και οι αγρότες βάζουν μπροστά τα τρακτέρ τους και ετοιμάζονται να φύγουν.

Ορισμένοι από αυτούς μάλιστα θα περάσουν και μέσα από την πόλη της Λάρισας, θέλοντας να ευχαριστήσουν τους πολίτες που τους συμπαραστάθηκαν και στήριξαν τις κινητοποιήσεις τους.

” Κάθε αγώνας είναι χαμένος μόνο όταν δεν γίνεται”, λένε οι αγρότες και προγραμματίζουν τα επόμενα βήματά τους, όπως η Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή που θα πραγματοποιηθεί το πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου, με το βλέμμα στραμμένο στην Αθήνα, όπου οι αγρότες επιδιώκουν να διοργανώσουν ένα μεγάλο συλλαλητήριο με τρακτέρ.

Σέρρες: Αποχώρησαν οι αγρότες του μπλόκου Νέων Κερδυλίων

Οι αγρότες του μπλόκου των Νέων Κερδυλίων αποχώρησαν πριν από λίγο με τα τρακτέρ τους δίνοντας, μετά από πενήντα μέρες τέλος στην κινητοποίησή τους.

«Αποχωρούμε γιατί αναστέλλεται η κινητοποίηση μας. Περιμένουμε να υλοποιηθούν αυτά που μας υποσχέθηκε η κυβέρνηση ξεκινώντας από τις πληρωμές που αναμένεται να ξεκινήσουν αυτές τις μέρες. Στο Νομό Σερρών υπάρχουν ακόμα απλήρωτοι αγρότες», είπε στην ΕΡΤ Σερρών ο πρόεδρος του Πανσερραϊκου Αγροτικού Συλλόγου Διαμαντής Διαμαντόπουλος

Οι αγρότες πριν αποχωρήσουν προχώρησαν στον καθαρισμό του χώρου.

Πηγή: ertnews.gr