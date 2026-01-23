ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Μηχανοκίνητη πορεία και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Πλατεία Δημοτικής Αγοράς πραγματοποίησαν αγρότες

23/01/2026
41'' διάβασμα
chania-michanokiniti-poreia-kai-sygkentrosi-diamartyrias-stin-plateia-dimotikis-agoras-pragmatopoiisan-agrotes-371946

Με μηχανοκίνητη πορεία και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Πλατεία Δημοτικής Αγοράς στα Χανιά, έκλεισε προς το παρόν ο κύκλος κινητοποιήσεων του μπλόκου των αγροτοκτηνοτρόφων στα Μεγάλα Χωράφια.

Μηχανοκίνητη πορεία και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Πλατεία Δημοτικής Αγοράς πραγματοποίησαν αγροτοκτηνοτρόφοι

Σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ Χανίων ο Πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπομνδίας Αγροτικών Συλλόγων Ν. Χανίων, Κώστας Λιλικάκης, τόνισε ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί με συντονισμένες κινητοποιήσεις σε συνεργασία με το Πανελλαδικό Συντονιστικό.

Η πορεία ξεκίνησε από τον κόμβο στα Μεγάλα Χωράφια και κατέληξε στην Πλατεία Δημοτικής Αγοράς, ενώ στη διαμαρτυρία συμμετείχαν φορείς, συλλογικότητες και φοιτητές.

Πηγή: ertnews.gr

ΓΡΑΦΤΗΚΕ ΑΠΟ:
ypaithros.gr
αγροτικές κινητοποιήσειςΚρήτη