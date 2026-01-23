Χανιά: Μηχανοκίνητη πορεία και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Πλατεία Δημοτικής Αγοράς πραγματοποίησαν αγρότες

Με μηχανοκίνητη πορεία και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Πλατεία Δημοτικής Αγοράς στα Χανιά, έκλεισε προς το παρόν ο κύκλος κινητοποιήσεων του μπλόκου των αγροτοκτηνοτρόφων στα Μεγάλα Χωράφια.

Σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ Χανίων ο Πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπομνδίας Αγροτικών Συλλόγων Ν. Χανίων, Κώστας Λιλικάκης, τόνισε ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί με συντονισμένες κινητοποιήσεις σε συνεργασία με το Πανελλαδικό Συντονιστικό.

Η πορεία ξεκίνησε από τον κόμβο στα Μεγάλα Χωράφια και κατέληξε στην Πλατεία Δημοτικής Αγοράς, ενώ στη διαμαρτυρία συμμετείχαν φορείς, συλλογικότητες και φοιτητές.

