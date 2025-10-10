Σέρρες: Αρκούδα καταστρέφει μελίσσια (βίντεο)

Καταστροφές σε μελίσσια προκαλεί καθημερινά εδώ και έξι μέρες μια αρκούδα στην περιοχή της Χρυσοπηγής στις Σέρρες.

Οι μελισσοκόμοι αντικρίζουν κάθε μέρα κατεστραμμένες κυψέλες και βρίσκονται σε απόγνωση. Έχουν καταστραφεί περισσότερες από 25 κυψέλες και δέκα μελισσοκόμοι μετράνε τις πληγές τους. Το ανησυχητικό είναι ότι όπως λένε οι μελισσοκόμοι, η αρκούδα προκάλεσε καταστροφές σε κυψέλες που βρίσκονταν κοντά στον αστικό ιστό της πόλης των Σερρών.

«Πιστεύουμε ότι είναι μία η αρκούδα που προκαλεί τις καταστροφές. Έχουν πληγεί περίπου δέκα συνάδελφοι μας, έχουν καταστραφεί περισσότερες από 25 κυψέλες και δυστυχώς κάθε μέρα έχουμε και νέες απώλειες. Είναι ένα ανησυχητικό φαινόμενο. Το πιο κοντινό στον αστικό ιστό της πόλης ήταν στο 4ο χιλιόμετρο Σερρών-Χρυσοπηγής. Πιστεύουμε ότι πρέπει να επέμβει ο κρατικός μηχανισμός και η πολιτική προστασία» είπε στην ΕΡΤ Σερρών ο Αντιπρόεδρος του Μελισσοκομικού Συλλόγου Σερρών Πέτρος Σίμος που ζήτησε να κηρυχτεί άμεσα η περιοχή «αρκουδόπληκτη».

Πηγή: ertnews.gr