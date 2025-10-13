Ενημερωτική σύσκεψη για τις επόμενες κινήσεις των αγροτών της Θεσσαλίας θα πραγματοποιηθεί από την Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων στον Πλατύκαμπο Λάρισας την Τρίτη, 14 Οκτωβρίου, στις 8 το βράδυ.

Στόχος είναι να ενημερωθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι αγρότες για την άκαρπη συνάντηση μεταξύ αγροτών και κτηνοτρόφων και της ηγεσίας του ΥΠΑΑΤ, που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα και να ληφθούν αποφάσεις για τα περαιτέρω βήματα που θα ακολουθήσουν, προκειμένου να διεκδικήσουν τα αιτήματά τους.