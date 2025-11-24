LIFE EL-BIOS: Εθνικό πληpoφoριακό σύστημα για τη βιoποικιλότητα της Ελλάδας

Το πρώτο Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα για τη Βιοποικιλότητα της Ελλάδας (biodiversity.necca.gov.gr) αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου LIFE EL- BIOS και είναι πλέον διαθέσιμο:

• στους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες της χώρας,

• στην επιστημονική κοινότητα

• και στο κοινό.

Το Πληροφοριακό Σύστημα:

• συγκεντρώνει πληροφορίες και δεδομένα βιοποικιλότητας από πολυάριθμες πηγές και παρόχους,

• και διαχέει και παρουσιάζει με εύληπτο τρόπο τις πληροφορίες για τη βιοποικιλότητα της χώρας.

Για τη διευκόλυνση των χρηστών δημιουργήθηκαν ένα εκπαιδευτικό βίντεο και ένα εγχειρίδιο χρήσης του Εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος για τη Βιοποικιλότητα της Ελλάδας.

Δείτε ΕΔΩ τον σχετικό Οδηγό Χρήσης

Μια σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων για τη χρήση του Εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος για τη Βιοποικιλότητα της Ελλάδας, υλοποιήθηκε για τις ακόλουθες ομάδες:

Προσωπικό των Μονάδων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.

01/07/2025 & 14/07/2025

01/07/2025 & 14/07/2025 Μονάδα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου

08/07/2025

08/07/2025 Ακαδημαϊκοί, Ερευνητικά Κέντρα/Ινστιτούτα, ΜΚΟ

10/07/2025

10/07/2025 Προσωπικό του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Διευθύνσεων Δασών, Δασονομείων και Περιφέρειες

11/07/2025

11/07/2025 Διαχειριστές του Πληροφοριακού Συστήματος – Προσωπικό Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.

24/10/2025

24/10/2025 Ευρύ κοινό

31/10/2025

31/10/2025 Συνολικά εκπαιδεύτηκαν περισσότερα από 550 άτομα.

Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα για τη Βιοποικιλότητα της Ελλάδας: biodiversity.necca.gov.gr

Έργο LIFE EL-BIOS: https://biodiversity-greece.gr.

