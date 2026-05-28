Μ. Σχοινάς: Μεγάλη εθνική πρόκληση η παραμονή των νέων στην παραγωγή, στο χωράφι, στο κοπάδι

Την ανάγκη στήριξης των νέων αγροτών και σύνδεσης της αγροτικής παραγωγής με την εξειδικευμένη γνώση υπογράμμισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), Μαργαρίτης Σχοινάς, σε δηλώσεις του μετά την περιήγησή του στους χώρους της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής (ΑΓΣ).

Χαρακτηρίζοντας την σχολή «στολίδι για τη χώρα», «φάρο γνώσης» και «παράδειγμα για το πώς ο πρωτογενής τομέας μπορεί να προσθέσει υπεραξία, να παράγει ποιοτικά προϊόντα και να ανοίγει δρόμους στις αγορές», έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο της στην εκπαίδευση νέων ανθρώπων που θα παραμείνουν κοντά στην πρωτογενή παραγωγή. «Το να κρατήσουμε τους νέους Έλληνες κοντά στο χωράφι, στο κοπάδι, στην παραγωγή και στις αγροτικές κοινότητες είναι μια μεγάλη εθνική πρόκληση», ανέφερε, σημειώνοντας ότι η σχολή υπηρετεί αυτόν τον σκοπό εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα.

Λέγοντας ότι η επίσκεψή του «δεν είναι συμβολική αλλά ουσίας», συνεχάρη τη διοίκηση, την εκπαιδευτική κοινότητα και τους χορηγούς για το έργο που επιτελείται, ενώ διαβεβαίωσε ότι «η ελληνική πολιτεία θα είναι δίπλα τους».

Απαντώντας σε ερωτήσεις και του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο ΥΠΑΑΤ αναφέρθηκε στις συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική της περιόδου 2028-2034, επισημαίνοντας ότι βασική προτεραιότητα θα είναι η ανανέωση των γενεών στον αγροτικό τομέα. «Θέλουμε οι νέοι αγρότες να έχουν κίνητρα, σημαντικά πακέτα επανεκκίνησης και περισσότερους λόγους να μείνουν στην παραγωγή», είπε, επισημαίνοντας ότι η γήρανση του αγροτικού πληθυσμού αποτελεί κοινή πρόκληση για την Ελλάδα και την Ευρώπη.

Στο πλαίσιο αυτό, προανήγγειλε επανεξέταση όλων των υφιστάμενων προγραμμάτων ενίσχυσης νέων γεωργών, στο πλαίσιο της νέας αγροτικής πολιτικής της ΕΕ. «Θα τα ξαναδούμε όλα από την αρχή», ανέφερε χαρακτηριστικά, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ενίσχυσης τόσο των κινήτρων όσο και των διαθέσιμων πόρων για τους νέους αγρότες, με στόχο όπως είπε «οι νέοι αγρότες να είναι αγρότες της πράξης και όχι μόνο στα χαρτιά».

Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι η Ελλάδα μπορεί να συγκαταλέγεται στις «κερδισμένες χώρες» της νέας ΚΑΠ, υπογραμμίζοντας, ωστόσο, ότι το κρίσιμο ζήτημα θα είναι η αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων ώστε να μετατραπούν σε ουσιαστικά εργαλεία στήριξης της παραγωγής.Επανέλαβε με έμφαση ότι στόχος του είναι το ΥΠΑΑΤ να λειτουργεί «όχι ως υπουργείο πληρωμών αλλά ως υπουργείο που παράγει υπεραξία και πλούτο μέσω της παραγωγής», συνδέοντας τη γεωργία με τις εξαγωγές και τις νέες αγορές.

Αναφερόμενος στις αλλαγές που προωθούνται και χωρίς να θέλει να επεκταθεί με λεπτομέρεια, σημείωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η προσπάθεια αναμόρφωσης του συστήματος πληρωμών επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ προς την ΑΑΔΕ, ενώ παράλληλα θα ενσωματωθούν οι νέες πολιτικές για την ενίσχυση των νέων αγροτών και της αγροτικής παραγωγής.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, Dr. Jeff Lansdale, υπογράμμισε ότι η αποστολή της σχολής παραμένει σταθερή από τη δημιουργία της το 1904, συνεχίζοντας το όραμα του ιδρυτή της για την εκπαίδευση και στήριξη των ανθρώπων της γης.

Όπως ανέφερε, η φιλοσοφία της σχολής βασίζεται στην καλλιέργεια «των φροντιστών της γης», με την εκπαιδευτική διαδικασία να ξεκινά από τον παιδικό σταθμό και να φτάνει έως τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. «Σήμερα έχουμε περίπου 1.300 μαθητές και σπουδαστές, από παιδιά 2,5 ετών έως ενήλικες φοιτητές», σημείωσε.

Τόνισε ότι η σύγχρονη γεωργία απαιτεί πλέον περισσότερη έρευνα και τεχνολογία, επισημαίνοντας ότι ο αγροτικός τομέας έχει αλλάξει ριζικά σε σχέση με πριν από 15 ή 20 χρόνια, ενώ αναφερόμενος στις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της σχολής, σημείωσε ότι οι μαθητές εκπαιδεύονται σε σύγχρονα γεωργικά μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, τα οποία λειτουργούν με GPS και ψηφιακά συστήματα καθοδήγησης. Όπως είπε χαρακτηριστικά, πλέον ο χειρισμός των τρακτέρ δεν βασίζεται μόνο στην παραδοσιακή οδήγηση, αλλά και στη γνώση ψηφιακών εφαρμογών και τεχνολογιών ακριβείας.

Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα «έξυπνα» θερμοκήπια της σχολής, τα οποία λειτουργούν με τη συνδρομή συστημάτων αισθητήρων και αυτοματισμών. «Δεν ποτίζουμε επειδή είναι συγκεκριμένη ώρα της ημέρας. Το ίδιο το έδαφος στέλνει μήνυμα στο κινητό ότι χρειάζεται πότισμα», ανέφερε, εξηγώντας πως οι μαθητές εκπαιδεύονται πλέον σε πρακτικές γεωργίας ακριβείας και διαχείρισης πόρων μέσω της τεχνολογίας. Όπως είπε, μέσα από την έρευνα και τη χρήση καινοτόμων εργαλείων, οι σπουδαστές διαπιστώνουν στην πράξη τη διαφορά στην παραγωγή και την αποδοτικότητα που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία στη γεωργία.

«Τα παιδιά παίρνουν μαζί τους αυτή τη γνώση και την τεχνολογία πίσω στα χωριά και στις περιοχές απ’ όπου προέρχονται», υπογράμμισε, επισημαίνοντας τον ρόλο της σχολής στη μεταφορά τεχνογνωσίας και στην ανανέωση της ελληνικής αγροτικής παραγωγής.

Στην μακρόχρονη συνεργασία του αμερικανικού πανεπιστημίου με την ΑΓΣ αναφέρθηκε ο εκπρόσωπος του Iowa State University και έφορος της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, Dr. David Acker, επισημαίνοντας ότι το Iowa State University, ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια των ΗΠΑ στον τομέα της αγροτικής έρευνας, εκπαίδευσης και αγροτικής επέκτασης, έχει ήδη καταθέσει αίτηση για τη δημιουργία παραρτήματος στην ΑΓΣ.

Όπως ανέφερε, η απόφαση αυτή βασίζεται στη στενή συνεργασία που διατηρούν τα τελευταία 30 χρόνια το Iowa State University και η Αμερικανική Γεωργική Σχολή, εκφράζοντας παράλληλα τη βεβαιότητα ότι η συνεργασία αυτή θα συνεχιστεί και θα ενισχυθεί περαιτέρω μέσα από τη λειτουργία του νέου πανεπιστημιακού σχήματος. Μεταξύ άλλων υπογράμμισε ότι το Iowa State University διαθέτει ισχυρό προσανατολισμό στην αγροτική έρευνα, την εκπαίδευση και τη μεταφορά τεχνογνωσίας, στοιχεία που όπως σημείωσε συνδέονται άμεσα με το έργο και τη φιλοσοφία της σχολής.

΄Τη σημασία του έργου που επιτελεί η σχολή, τόσο για τη Θεσσαλονίκη, όσο και για την ελληνική γεωργία συνολικά υπογράμμισε μιλώντας ως έφορος της ΑΓΣ, ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Redestos – Efthymiadis Agrotechnology Group, Ευθύμιος Ευθυμιάδης. Όπως ανέφερε, η σχολή δίνει τη δυνατότητα σε παιδιά από αστικές περιοχές να γνωρίσουν την αγροτική ζωή και την πρωτογενή παραγωγή, ενώ παράλληλα προσφέρει σε νέους από αγροτικές περιοχές την ευκαιρία να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και να ενισχύσουν τις γνώσεις τους.

Τι έκανε ο ΥΠΑΑΤ στην Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή

Επισημαίνεται ότι ο υπουργός κατά την επίσκεψή του στην ΑΓΣ ξεναγήθηκε στους χώρους της σχολής και του αγροκτήματος, αποκτώντας εικόνα για τη συνολική εκπαιδευτική και παραγωγική δραστηριότητα που αναπτύσσεται στις εγκαταστάσεις της.

Επισκέφθηκε τα σύγχρονα «smart» θερμοκήπια, όπου συνομίλησε με μαθητές και σπουδαστές για τις σπουδές και τα επαγγελματικά τους σχέδια, εκφράζοντας ενδιαφέρον για τη συμμετοχή των νέων στον πρωτογενή τομέα και τις προοπτικές που βλέπουν στη γεωργική παραγωγή. Έκανε επίσης στάση στον λαχανόκηπο του νηπιαγωγείου και του παιδικού σταθμού της σχολής, ενημερώθηκε για τις εκπαιδευτικές δράσεις που υλοποιούνται με τα παιδιά και τη σημασία της εξοικείωσης με τη γη και την παραγωγή από μικρή ηλικία. Ακολούθησε επίσκεψη στο γαλακτοκομείο της σχολής, όπου παρακολούθησε τη λειτουργία της φάρμας και ενημερώθηκε για τις παραγωγικές διαδικασίες.

Η περιήγηση ολοκληρώθηκε στο εργαστήριο γεωργικών μηχανημάτων «Παύλος Κοντέλης», όπου ο κ. Σχοινάς συνομίλησε με σπουδαστές της ειδικότητας, οι οποίοι του παρουσίασαν το αντικείμενο της εκπαίδευσής τους, τις τεχνικές εργασίες που πραγματοποιούν και τους λόγους που επέλεξαν να ασχοληθούν επαγγελματικά με τον τομέα των γεωργικών μηχανημάτων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ