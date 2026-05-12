Γ. Πιτσιλής: Έως μέσα Ιουνίου ανοίγει το ΟΣΔΕ 2026

Σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 12/5 στα γραφεία της Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), παρουσία του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά, ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι, η πλατφόρμα για το ΟΣΔΕ 2026 αναμένεται να ανοίξει έως τα μέσα Ιουνίου, δίνοντας το έναυσμα για την έναρξη της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων από τους παραγωγούς σε όλη τη χώρα.

Στην ίδια συνέντευξη παρουσιάστηκε και ο προγραμματισμός των πληρωμών έως το τέλος του 2026, με τη διοίκηση να αναφέρει ότι επιδιώκεται η σταδιακή επιτάχυνση των καταβολών ενισχύσεων και εκκρεμοτήτων.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το χρονοδιάγραμμα περιλαμβάνει προκαταβολές, εξοφλήσεις βασικών ενισχύσεων, αλλά και πληρωμές που αφορούν ειδικά καθεστώτα και αγροπεριβαλλοντικά μέτρα.

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλής υπογράμμισε ότι η ψηφιοποίηση των διαδικασιών και η καλύτερη διασύνδεση των υπηρεσιών αποτελούν βασικές προτεραιότητες για το επόμενο διάστημα, με στόχο τη μεγαλύτερη διαφάνεια, τη μείωση της γραφειοκρατίας και την ταχύτερη ολοκλήρωση των πληρωμών προς τους δικαιούχους παραγωγούς.

