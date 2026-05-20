Αντιπροσωπεία Αγροτικών Συλλόγων από Ημαθία, Πέλλα, Κοζάνη και Φλώρινα στο ΥπΑΑΤ

Για εμπαιγμό και αόριστες υποσχέσεις από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έκαναν λόγο οι εκπρόσωποι αγροτικών συλλόγων από την Ημαθία, την Πέλλα, την Κοζάνη και τη Φλώρινα, μετά τη συνάντηση που είχαν με τον Υπουργό, Μαργαρίτη Σχοινά.

Στη συνάντηση τέθηκαν τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δενδροκαλλιεργητές, όπως: οι ζημιές από τον παγετό της Άνοιξης του 2025 στο προανθικό στάδιο, οι εκκρεμότητες αποζημιώσεων από τις βροχοπτώσεις του 2024, η παραμόρφωση των καρπών και οι ξερές βέργες στα ροδάκινα, το τεράστιο κόστος παραγωγής και οι χαμηλές τιμές που οδηγούν τους παραγωγούς σε οικονομικό αδιέξοδο.

Όπως υποστηρίζουν οι αγρότες, από την πλευρά του Υπουργείου δεν δόθηκαν ουσιαστικές απαντήσεις και δεσμεύσεις, δεν παρουσιάστηκε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα πληρωμών, ούτε ανακοινώθηκε εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για τις ζημιές και τις απώλειες εισοδήματος των παραγωγών.

Παρά τις δημόσιες δηλώσεις των προηγούμενων ημερών περί «άμεσων αποζημιώσεων» και «σαφών χρονοδιαγραμμάτων», στη συνάντηση, σύμφωνα με τους αγρότες που συμμετείχαν, δεν παρουσιάστηκε ούτε συγκεκριμένη χρηματοδότηση, ούτε ολοκληρωμένο σχέδιο στήριξης.

Παράλληλα εξέφρασαν την αγανάκτησή τους για το γεγονός ότι ο Υπουργός αφιέρωσε ελάχιστο χρόνο στη συνάντηση και αποχώρησε χωρίς να ακούσει ολοκληρωμένα τα ζητήματα που έθεσαν οι εκπρόσωποι των αγροτών.

Πηγή: ertnews.gr