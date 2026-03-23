Αποζημίωση για το γάλα που παράγεται μετά τα κρούσματα αφθώδους στη Λέσβο, ανακοίνωσε το ΥΠΑΑΤ

Τα πρώτα μέτρα στήριξης των τυροκόμων και κτηνοτρόφων της Λέσβου στο πλαίσιο της διαχείρισης της κρίσης που έχει προκύψει από την εμφάνιση αφθώδους πυρετού στο νησί, ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, μετά από σύσκεψη δυόμιση ωρών που είχε με κτηνοτρόφους και τυροκόμους της Λέσβου, τον Περιφερειάρχη, τους βουλευτές και τους Δημάρχους του νησιού.

Κατά τη συνάντηση, ο Υπουργός ανακοίνωσε ότι θα δοθούν τα αναγκαία ποσά για την κάλυψη της ζημιάς που έχει προκύψει, ενώ για το διάστημα από τις 15 Μαρτίου θα αποζημιωθεί το γάλα που έχει παραληφθεί, βάσει τιμολογίων, έως την άρση των μέτρων. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι είναι αναγκαία η ευλαβική εφαρμογή, από όλους, των μέτρων βιοασφάλειας που προβλέπει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 202/687, ώστε να διασφαλιστεί ότι ο ιός δεν θα εξέλθει από το νησί. Επισήμανε, δε, ότι η πορεία των μέτρων θα επανεξετάζεται διαρκώς, με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προσαρμογών, ιδίως ως προς τη διακίνηση παλαιών τυροκομικών προϊόντων, μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία ιχνηλάτησης.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, οι παραγωγοί ανέδειξαν τα σοβαρά προβλήματα που έχουν προκύψει από την εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων, με αιχμή τη δυσκολία διάθεσης των προϊόντων, τη διαχείριση του γάλακτος, την αναστολή λειτουργίας των τυροκομείων και τις σημαντικές οικονομικές απώλειες.

Ο Κώστας Τσιάρας τόνισε ότι «αν δεν περιοριστεί η νόσος, οι συνέπειες θα είναι πολύ πιο σοβαρές για το σύνολο της ελληνικής κτηνοτροφίας», επαναλαμβάνοντας την ανάγκη αυστηρής τήρησης των μέτρων βιοασφάλειας. Όπως σημείωσε, η εξειδίκευση των μέτρων στήριξης θα προχωρήσει σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία, αμέσως μετά τη σταθεροποίηση της κατάστασης. Ο Υπουργός επανέλαβε πως «ό,τι χρειαστεί και ό,τι προκύψει από αυτή την κρίση θα τύχει στήριξης από την κυβέρνηση», μεταφέροντας τη σαφή εντολή του Πρωθυπουργού πως «οποιαδήποτε ζημιά προκύψει θα αποζημιωθεί». Τέλος, τόνισε ότι στόχος είναι να προστατευθεί η κτηνοτροφία και η τοπική οικονομία του νησιού, ενώ επανέλαβε ότι ισχύουν τα μέτρα για αποζημιώσεις για τα ζώα που θανατώνονται, λόγω εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2020/687.

Μετά το πέρας της συνάντησης ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δήλωσε:

«Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων από τη Λέσβο, για τα ζητήματα που έχουν προκύψει λόγω των μέτρων που είμαστε υποχρεωμένοι να λάβουμε εξαιτίας του αφθώδους πυρετού.

Θέλω να τονίσω ότι πρώτη προτεραιότητα σε όλη μας την προσπάθεια είναι ο περιορισμός της νόσου και η αποτροπή της περαιτέρω μετάδοσής της. Πρόκειται για ένα ζήτημα υψίστης σημασίας, τόσο για το μέλλον της ελληνικής κτηνοτροφίας όσο και για την ίδια την κτηνοτροφία της Λέσβου.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης διατυπώθηκαν όλες οι ανησυχίες και καταγράφηκαν τα προβλήματα που έχουν προκύψει από τα περιοριστικά μέτρα, τα οποία, όπως είναι εύλογο, δημιουργούν σημαντικές δυσκολίες αυτή την περίοδο, τόσο στους κτηνοτρόφους όσο και στους μεταποιητές, και ιδιαίτερα στους τυροκόμους.

Σε συνεννόηση με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αποφασίσαμε τη χορήγηση αποζημίωσης για το γάλα που παράγεται από τη στιγμή εφαρμογής των μέτρων και των περιορισμών.

Παράλληλα, βασικές προβλέψεις είναι η απαγόρευση μετακινήσεων και η μη έξοδος τυροκομικών προϊόντων από το νησί, προκειμένου να διασφαλιστεί, με προοπτική, η βιωσιμότητα της κτηνοτροφίας στην περιοχή, που αποτελεί μείζον ζητούμενο.

Η Λέσβος είναι μια ιδιαίτερα παραγωγική περιοχή και ειδικά στον κτηνοτροφικό τομέα στηρίζεται σε αυτόν ένα μεγάλο μέρος της τοπικής οικονομίας. Η παραγωγή της δημιουργεί σημαντική προστιθέμενη αξία, με προϊόντα που έχουν ξεχωριστή θέση στην ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά.

Για τον λόγο αυτό, η πρόθεση της κυβέρνησης, κατόπιν εντολής του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι να στηρίξουμε με κάθε δυνατό τρόπο την κτηνοτροφία στη Λέσβο. Το έχουμε αποδείξει και στο παρελθόν και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε με συγκεκριμένες παρεμβάσεις, όπως αυτές που μόλις περιέγραψα».

Επίσης συμμετέχοντες στη σύσκεψη δήλωσαν μεταξύ άλλων:

Γεώργιος Δερεδίνης – Κτηνοτρόφος

«Σήμερα νομίζω ότι κερδήθηκε μια μάχη, μια μάχη. Δείξαμε μια δυναμικότητα. Δεν πρέπει να επαγρυπνεί κανένας μας. Πρέπει να συνεχίσουμε όλοι έτσι. Η κυβέρνηση έδειξε ότι αντεπεξέρχεται στις συνθήκες άμεσα και ευελπιστούμε πως όλοι θα πάμε προς το καλύτερο».

Μανώλης Κωνσταντιδέλλης- Συνεταιρισμός Μεσοτόπου Λέσβου

«Μετά από το ραντεβού με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, οφείλω να πω ότι η κυβέρνηση έδειξε πολύ γρήγορα αντανακλαστικά. Μας άκουσε και, κάνοντας μια παρένθεση εδώ, θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, τον Δήμαρχο Μυτιλήνης και τον Δήμαρχο Δυτικής Λέσβου, καθώς και τους ιδιώτες συναδέλφους που έχουν τυροκομία, αλλά και τα τρία συνεταιριστικά τυροκομεία.

Μετά από πολύωρη σύσκεψη, κατά τη διάρκεια της οποίας ανταλλάξαμε απόψεις, βρέθηκε μια λύση. Νομίζω ότι καλύπτει στο σύνολο τα θέματα που θέσαμε όλες αυτές τις ημέρες και επανέρχεται η φυσιολογικότητα και η καθημερινότητα των κτηνοτρόφων του νησιού μας, που αγωνιούσαν τόσες ημέρες για αυτό το ζήτημα.

Η λύση είναι ότι, από τις 15 του μήνα που εμφανίστηκε το πρώτο κρούσμα και έως να αρθούν τα μέτρα, θα αποζημιώνεται το γάλα κανονικά στις τυροκομικές επιχειρήσεις και στα συνεταιριστικά τυροκομεία. Τις επόμενες ημέρες ευχόμαστε όλα να πάνε καλά, ώστε να ανοίξει και το κομμάτι των ελέγχων, για να μπορούν να βγαίνουν τα ώριμα τυριά εκτός Λέσβου.

Αυτό θεωρώ ότι είναι ό,τι καλύτερο. Αυτά τα δύο σημεία είναι πάρα πολύ σημαντικά και μας εξυπηρετούν και εμάς και τον κτηνοτροφικό κόσμο.

Από εκεί και πέρα, στη ζώνη των τριών χιλιομέτρων, οι υπηρεσίες έχουν τρέξει πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα. Ωστόσο, είναι και ζήτημα ατομικής ευθύνης των κτηνοτρόφων. Πρέπει να προστατευτούν τα κοπάδια, με βάση τις οδηγίες που δίνει το Υπουργείο και οι αρμόδιες υπηρεσίες, και όλοι να συμβάλουν σε αυτή την προσπάθεια.

Άρα, στόχος είναι να σταματήσει εδώ αυτή η αρρώστια και να μπορέσουμε να ατενίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία».

Χαράλαμπος Δερεδίνης – Αντιδήμαρχος Δυτικής Λέσβου

«Ανακουφιστήκαμε λίγο γιατί εδώ και μια βδομάδα υπάρχει μια αβεβαιότητα στο νησί. Οι ποσότητες γάλακτος είναι τεράστιες. Οι κτηνοτρόφοι δυστυχώς ακόμα δεν έχουν καταφέρει να ξεχρεώσουν τις ζωοτροφές που έχουν αγοράσει, οπότε υπήρχε μια μεγάλη αβεβαιότητα. Υπήρχε και το θέμα πού θα πάει το γάλα που θα πεταχτεί και τι θα γίνει. Οπότε τώρα με τις αποφάσεις που πήραμε πιστεύω ότι θα έχουμε ένα καλύτερο αύριο».

Στη σύσκεψη μετείχαν: Ο υφυπουργός Χρήστος Κέλλας, ο ΓΓ Σπύρος Πρωτοψάλτης, οι βουλευτές Χαράλαμπος Αθανασίου και Παναγιώτης Παρασκευαϊδης, ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουντζούρης, Περιφερειάρχης, ο Δήμαρχος Μυτιλήνης Παναγιώτης Χριστόφας, ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου Ταξιάρχης Βέρρος, ο αντιδήμαρχος Δ.Λέσβου Χαράλαμπος Δερεδίνης, και οι κ.κ.:Αντώνης Καλδέλης, Γραμματέας Συλλόγου Τυροπαραγωγών Λέσβου, Μιχάλης Βελούτσος Αγροτικός Συνεταιρισμός Πέτρας, Μανώλης Κωνσταντιδέλης Συνεταιρισμός Μεσοτόπου Λέσβου, Γρηγόρης Ρόδος Μέλος Δ.Σ ΛΕΣΒΙΓΑΛ ΑΒΕΕ (τυροκόμος), Λάμπρος Ρόδος, Γαλακτοκομική Λέσβου ΑΒΕΕ (τυροκόμος), Χρήστος Χουλουδής Πρόεδρος Βιομηχανίας ΑΓΡΟΖΩΗ Α.Ε(Βιομηχανία ζωοτροφών και εμπορίας γάλακτος), ΑγγελοςΣαντζηλιώτης , Εταιρεία ΣΑΝΤΖΗΛΙΩΤΗΣ ΑΒΕΕ, Ιγνάτιος Θυμέλης, Εταιρεία ΘΥΜΕΛΗΣ Α.Ε, Γεώργιος Δερεδίνης, Εμπορία Κρεάτων ΣΑΡΑΝΤΟΣ (κτηνοτρόφος), Δημήτρης Κοτσιόπουλος Εταιρεία ΑΙΟΛΙΚΟΣ Α.Ε, Δημήτρης Μπασαγιάννης Εταιρεία ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΑ.