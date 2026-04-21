ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Μ. Σχοινάς: Θετική εξέλιξη το άνοιγμα του λιμανιού στη Μυτιλήνη – Δίνουμε μεγάλη μάχη στο νησί

21/04/2026
59'' διάβασμα
m-schoinas-thetiki-exelixi-to-anoigma-tou-limaniou-sti-mytilini-dinoume-megali-machi-sto-nisi-377325
Κτηνοτρόφοι εισήλθαν μέσα στο λιμάνι της Μυτιλήνης και πέταξαν γάλατα στο χώρο του λιμανιού, έξω από το πλοίο της γραμμής και στη θάλασσα, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την αδυναμία διάθεσης της παραγωγής τους, την Τρίτη 14 Απριλίου 2026. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/STR

Με αφορμή τη λύση του πολυήμερου μπλόκου των κτηνοτρόφων και το άνοιγμα του λιμανιού στη Λέσβο από σήμερα Τρίτη (21/04), ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς, κατά τη διάρκεια της Εναρκτήριας Συνάντησης για τη διαβούλευση της νέας ΚΑΠ 2028-2034, αναφέρθηκε στο ζήτημα, επισημαίνοντας τα εξής:
«Στη Λέσβο δίνουμε μια μεγάλη και συντεταγμένη μάχη, κινητοποιούμε όλους τους πόρους και τις δυνάμεις που έχουμε. Και θέλω πάλι να εκμεταλλευτώ αυτή την ευκαιρία για να χαιρετίσω το άνοιγμα του λιμανιού της Μυτιλήνης σήμερα το πρωί. Είναι μια θετική εξέλιξη. Δείχνει ότι μόνο με συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων θα βρούμε μια άκρη και ότι οι κραυγές δεν έχουν να προσφέρουν καμία λύση σε τόσο σύνθετα και οξυμένα προβλήματα».

 

ΓΡΑΦΤΗΚΕ ΑΠΟ:
ypaithros.gr
αφθώδης πυρετός