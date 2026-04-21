Μ. Σχοινάς: Θετική εξέλιξη το άνοιγμα του λιμανιού στη Μυτιλήνη – Δίνουμε μεγάλη μάχη στο νησί

Με αφορμή τη λύση του πολυήμερου μπλόκου των κτηνοτρόφων και το άνοιγμα του λιμανιού στη Λέσβο από σήμερα Τρίτη (21/04), ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς, κατά τη διάρκεια της Εναρκτήριας Συνάντησης για τη διαβούλευση της νέας ΚΑΠ 2028-2034, αναφέρθηκε στο ζήτημα, επισημαίνοντας τα εξής:

«Στη Λέσβο δίνουμε μια μεγάλη και συντεταγμένη μάχη, κινητοποιούμε όλους τους πόρους και τις δυνάμεις που έχουμε. Και θέλω πάλι να εκμεταλλευτώ αυτή την ευκαιρία για να χαιρετίσω το άνοιγμα του λιμανιού της Μυτιλήνης σήμερα το πρωί. Είναι μια θετική εξέλιξη. Δείχνει ότι μόνο με συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων θα βρούμε μια άκρη και ότι οι κραυγές δεν έχουν να προσφέρουν καμία λύση σε τόσο σύνθετα και οξυμένα προβλήματα».