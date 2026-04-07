Μαγνησία: Σε απόγνωση οι κτηνοτρόφοι – Καθυστερήσεις αποζημιώσεων, απώλειες ζωικού κεφαλαίου και φόβοι για το Πάσχα

Σε οριακή κατάσταση βρίσκονται οι κτηνοτρόφοι του νομού Μαγνησίας, όπως προκύπτει από τα όσα δήλωσε ο πρόεδρος του κλάδου, κ. Τερζάκης, στην ΕΡΤ Βόλου. Παρά την πρόσφατη επανεκλογή του, η νέα θητεία ξεκινά μέσα σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον, με βασικά προβλήματα τις καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις και τη δραματική μείωση του ζωικού κεφαλαίου.

Όπως ανέφερε, οι παραγωγοί αναμένουν εντός της Μεγάλης Εβδομάδας την καταβολή αποζημιώσεων για το τελευταίο εξάμηνο του 2025, που αφορά απώλειες λόγω ευλογιάς. Ωστόσο, εξέφρασε έντονο προβληματισμό ότι οι πληρωμές ενδέχεται να καθυστερήσουν εκ νέου, εξαιτίας των εξελίξεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ και των αλλαγών σε κυβερνητικά πρόσωπα.

Η κατάσταση στη Μαγνησία αποτυπώνεται και στους αριθμούς: από περίπου 200 κτηνοτροφικές μονάδες, σήμερα παραμένουν ενεργές μόλις 48. Παράλληλα, αρκετοί κτηνοτρόφοι δεν έχουν λάβει ακόμη αποζημιώσεις για χαμένο εισόδημα, ενώ η έλλειψη κτηνιάτρων έχει επιδεινώσει περαιτέρω την κατάσταση, προκαλώντας επιπλέον καθυστερήσεις.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η εικόνα της αγοράς ενόψει Πάσχα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο των κτηνοτρόφων, η σημαντική μείωση του ζωικού κεφαλαίου έχει οδηγήσει σε περιορισμένη διαθεσιμότητα ελληνικού κρέατος. Ως αποτέλεσμα, αναμένεται αυξημένη παρουσία εισαγόμενων προϊόντων, κυρίως από χώρες όπως η Ρουμανία και η Βουλγαρία, γεγονός που επηρεάζει τόσο την τοπική παραγωγή όσο και την παραδοσιακή γαστρονομία.

Ο κ. Τερζάκης υπογράμμισε, ότι η κρίση στον πρωτογενή τομέα δεν έχει μόνο οικονομικές επιπτώσεις, αλλά επηρεάζει και την κοινωνική και πολιτιστική ζωή, ιδιαίτερα σε περιόδους, όπως το Πάσχα, που συνδέεται άρρηκτα με την ελληνική παράδοση και την οικογενειακή συνεύρεση.

Τέλος, προειδοποίησε, ότι, εάν δεν υπάρξει άμεση στήριξη από την Πολιτεία, οι κτηνοτρόφοι θα αναγκαστούν να κινηθούν αυτόνομα, επαναφέροντας ζώα στις μονάδες τους για λόγους επιβίωσης, ακόμη και χωρίς την απαραίτητη επίσημη έγκριση. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «δεν μπορούμε άλλο να ζούμε με άδεια μαντριά και γεμάτα χρέη».

Πηγή: ertnews.gr