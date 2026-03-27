Οι αρτοποιοί Μαγνησίας σε «ασφυξία» από την ενεργειακή κρίση – Φόβοι για νέα «λουκέτα»

Ένα μήνα μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν και την έντονη άνοδο των τιμών στην ενέργεια, οι αρτοποιοί της Μαγνησίας βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα νέο κύμα αβεβαιότητας, εκφράζοντας έντονη ανησυχία για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεών τους. Το αυξημένο ενεργειακό κόστος επιβαρύνει σημαντικά τη λειτουργία των φούρνων, οι οποίοι συγκαταλέγονται στις πλέον ενεργοβόρες μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Σε ανακοίνωσή του, το Σωματείο Αρτοποιών Μαγνησίας επισημαίνει ότι οποιαδήποτε διαταραχή στην ενεργειακή αγορά έχει άμεσο αντίκτυπο στον κλάδο, υπενθυμίζοντας την αντίστοιχη κρίση που προκάλεσε ο πόλεμος στην Ουκρανία. Όπως τονίζεται, τότε τα μέτρα στήριξης ήταν περιορισμένα, με αποτέλεσμα να κλείσουν πάνω από 40 αρτοποιεία στη Μαγνησία, ενώ σήμερα δεν έχει ανακοινωθεί καμία ουσιαστική παρέμβαση για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις.

Παρά τις πρόσφατες εξαγγελίες της κυβέρνησης για μέτρα στήριξης καταναλωτών και επαγγελματιών, οι αρτοποιοί διαπιστώνουν ότι δεν υπάρχει ειδική πρόβλεψη για τον κλάδο τους. Την ίδια στιγμή, αναμένουν με αγωνία τους επόμενους λογαριασμούς ρεύματος, οι οποίοι εκτιμάται ότι θα είναι ιδιαίτερα αυξημένοι, εντείνοντας τον κίνδυνο νέων «λουκέτων» στους φούρνους της γειτονιάς.

Η κατάσταση επιβαρύνεται περαιτέρω από τη μείωση της κατανάλωσης, καθώς το κλίμα ανασφάλειας επηρεάζει τη ζήτηση. Οι επαγγελματίες του κλάδου καλούνται να διατηρήσουν την ποιότητα των προϊόντων τους, απορροφώντας μέρος των αυξήσεων, γεγονός που συμπιέζει ακόμη περισσότερο τα περιθώρια κέρδους. Σύμφωνα με το Σωματείο, το 2026 διαγράφεται ως μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονιά για την επιβίωση των μικρών αρτοποιείων.

Στο μεταξύ, το Σωματείο Αρτοποιών Βόλου επισημαίνει ότι οι νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας δεν αφορούν την πλειονότητα των παραδοσιακών φούρνων. Όπως διευκρινίζεται από την Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος, η σύμβαση που υπογράφηκε στις 17 Μαρτίου 2026 αφορά κυρίως επιχειρήσεις που διαθέτουν επιπλέον δραστηριότητες, όπως κουζίνα, καφετέρια ή ζαχαροπλαστείο.

Για τα μικρά αρτοποιεία που δεν διαθέτουν τέτοια τμήματα, η συγκεκριμένη ρύθμιση δεν έχει εφαρμογή, γεγονός που αναδεικνύει, σύμφωνα με τους επαγγελματίες, την ανάγκη για στοχευμένες πολιτικές στήριξης. Οι αρτοποιοί ζητούν άμεσες παρεμβάσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας ενός κλάδου με ισχυρή κοινωνική και οικονομική παρουσία στις τοπικές κοινωνίες.

Πηγή: ertnews.gr