Μαρία Μπότη: Μακαρόνια και μπύρα από κεχρί «made in Greece» ετοιμάζονται να μπουν στην αγορά

Με ένα από τα σημεία συζήτησης στον αγροτικό τομέα να είναι η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και η εύρεση λύσεων για την ενίσχυση της βιωσιμότητας του αγροδιατροφικού τομέα, μία αγρότισσα από τη Λάρισα επενδύει σε ένα μη συνηθισμένο προϊόν, το κεχρί.

Η Μαρία Μπότη, έχοντας στην κατοχή της κάποια οικογενειακά χωράφια στη Χάλκη Λάρισας, εμπιστεύτηκε επιστήμονες και ειδικούς, έκανε έρευνα και διάβασε πολύ για να κάνει τα κατάλληλα βήματα που θα της απέφεραν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Σήμερα, ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει τα δικά της προϊόντα από κεχρί, συμμετέχει στο πρόγραμμα «Empowering Women in Agrifood» του EIT-FOOD, ενώ πριν από λίγες μέρες συμμετείχε και στο Παγκόσμιο Φόρουμ Αγροδιατροφής του FAO. Μιλώντας στην «ΥΧ», παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο το κεχρί μπορεί να γίνει ένα σύμβολο αναγέννησης και ισορροπίας.

Πώς πήρατε την απόφαση να καλλιεργήσετε το κεχρί;

Αρχικά, το κεχρί είναι ένα ιδιαίτερα θρεπτικό δημητριακό, πλούσιο σε πρωτεΐνες, φυτικές ίνες και ιχνοστοιχεία, ενώ δεν περιέχει γλουτένη, κάτι που το καθιστά ιδανικό για μια ισορροπημένη και υγιεινή διατροφή. Παράλληλα, είναι μια καλλιέργεια φιλική προς το περιβάλλον, αφού απαιτεί ελάχιστο νερό και δεν χρειάζεται πολλά λιπάσματα ή φυτοφάρμακα. Έτσι, η απόφασή μου να το καλλιεργήσω βασίστηκε τόσο στη διατροφική του αξία όσο και στη συμβολή του στην προστασία της γης και στη βιώσιμη γεωργία.

Σε τι στάδιο βρίσκεται η καλλιέργεια αυτήν τη στιγμή;

Αυτήν τη στιγμή, η καλλιέργεια βρίσκεται σε πολύ καλό στάδιο. Έχουμε ολοκληρώσει τη συγκομιδή και προχωράμε στον καθαρισμό και την προετοιμασία του προϊόντος. Το κεχρί που παράγω το εμπορεύομαι ήδη, καθώς έχω ξεκινήσει συνεργασίες με αλευροβιομηχανίες, ενώ παράλληλα έχουν δημιουργηθεί ομάδες παραγωγών και συμβολαιακής καλλιέργειας, κάτι που δείχνει ότι το ενδιαφέρον για το προϊόν μεγαλώνει. Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για την κυκλοφορία προϊόντων με το δικό μου brand «BM» by Maria Boti – Free Gluten. Ξεκινάμε με αλεύρι από κεχρί και μακαρόνια, ενώ αυτή την περίοδο βρίσκεται στο χημείο η τελική γεύση για την πρώτη ελληνική μπύρα από κεχρί. Το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι όλα αυτά είναι «Made in Greece», από κεχρί ελληνικής παραγωγής, με σεβασμό στη γη και στις αξίες της ελληνικής παραγωγής.

Πώς μπορεί να συμβάλει το κεχρί στη βιωσιμότητα στον αγροδιατροφικό τομέα;

Με το κεχρί, ως σύμβολο αναγέννησης και ισορροπίας, επιδιώκω να δείξω ότι η πραγματική πρόοδος γεννιέται όταν η παράδοση συναντά την καινοτομία. Έτσι, μπορούμε να χτίσουμε μια νέα οικονομία – πράσινη, έξυπνη και ανθρώπινη. Το κεχρί συμβάλλει ουσιαστικά στη βιωσιμότητα του αγροδιατροφικού τομέα, γιατί είναι μια καλλιέργεια ανθεκτική, με χαμηλές ανάγκες σε νερό και χημικά. Προστατεύει το έδαφος και το περιβάλλον, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει ένα θρεπτικό χωρίς γλουτένη προϊόν, που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες διατροφικές ανάγκες. Είναι ένα παράδειγμα του πώς η παράδοση μπορεί να συνδυαστεί με τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Πόσο σημαντική θεωρείτε ότι είναι η υποστήριξη των γυναικών στον αγροδιατροφικό τομέα και ποιες ενέργειες πιστεύεις ότι πρέπει να γίνουν για να ενισχυθεί η δράση τους;

Η υποστήριξη των γυναικών στον αγροδιατροφικό τομέα είναι καθοριστικής σημασίας, γιατί φέρνουν νέο πνεύμα συνεργασίας και βιωσιμότητας. Η σύγχρονη αγρότισσα φοράει σακάκι και πρέπει να την αντιμετωπίζουμε ως επαγγελματία που μπαίνει σε αίθουσες συσκέψεων, σε διεθνή fora και σε θέσεις ευθύνης. Είναι γυναίκα δυναμική, ενημερωμένη και αποφασισμένη να δημιουργήσει αξία μέσα από τη γη, συνδυάζοντας γνώση, καινοτομία και σεβασμό στο περιβάλλον.

Η σύγχρονη αγρότισσα έχει κι ένα νέο πρόσωπο. Είναι επιχειρηματίας, επιστήμονας, ηγέτιδα. Συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων, στη διαμόρφωση πολιτικών εξελίξεων, στην καινοτομία. Είχα την τιμή να το δω αυτό ζωντανά κατά την παρουσία μου στο Παγκόσμιο Forum Αγροδιατροφής του FAO, όπου γυναίκες από κάθε γωνιά του πλανήτη μοιράστηκαν τη φωνή, τη γνώση και το όραμά τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Επίσης, η εμπειρία μου στο EIT Food είναι μια πραγματική έμπνευση. Έχω την ευκαιρία να συνεργαστώ με μέντορες, ειδικούς και άλλες δυναμικές γυναίκες που μοιραζόμαστε τις ίδιες ανησυχίες και το ίδιο πάθος για τη βιωσιμότητα και την καινοτομία. Είναι ένα περιβάλλον ενδυνάμωσης και ανταλλαγής γνώσης, που με βοηθά να εξελίξω τη σκέψη μου και να δω την επιχειρηματικότητα μέσα από μια πιο ανθρώπινη, συνεργατική και σύγχρονη ματιά. Η επιχειρηματίας αγρότισσα χρειάζεται στήριξη στην πράξη – όχι με λόγια, αλλά με ευκαιρίες. Χρειάζεται πρόσβαση στη γνώση, στα χρηματοδοτικά εργαλεία, στην τεχνολογία και στις αγορές.

Πρέπει να αναγνωριστεί ο ρόλος της ως ισότιμου εταίρου στην ανάπτυξη και την καινοτομία του αγροδιατροφικού τομέα. Δυστυχώς, στις γυναίκες-επιχειρηματίες αγρότισσες, πέρα από ευχές στην παγκόσμια ημέρα τιμής της αγρότισσας, δεν έχει γίνει έμπρακτη αναγνώριση.

Μια γυναίκα στον αγροτικό χώρο χρειάζεται να έχει πρόσβαση στα κατάλληλα εργαλεία και μηχανήματα, όχι γιατί της λείπει η ικανότητα ή η θέληση, αλλά γιατί η φύση της δουλειάς συχνά απαιτεί σωματική δύναμη και τεχνικά μέσα που πρέπει να είναι διαθέσιμα και προσαρμοσμένα στις ανάγκες της. Θα πρέπει να υπάρχουν ειδικά προγράμματα που να δίνουν αυτήν τη δυνατότητα στις γυναίκες, ώστε να μπορούν να σταθούν ισότιμα στον αγροτικό τομέα.

Είναι σημαντικό να ενισχυθούν προγράμματα καινοτομίας που υποστηρίζουν τις γυναικείες επιχειρηματικές ιδέες – από την παραγωγή έως τη μεταποίηση και τη δημιουργία νέων προϊόντων. Με αυτόν τον τρόπο, η γυναίκα αγρότισσα δεν παραμένει απλώς παραγωγός, αλλά γίνεται δημιουργός καινοτομίας και προόδου. Η σύγχρονη αγρότισσα δεν παρακολουθεί απλώς τις εξελίξεις, τις καθορίζει.