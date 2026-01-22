Μάρκος Λέγγας: Η αλήθεια για το εμβόλιο της ευλογιάς – Ψεύτικες ελπίδες και πραγματικό κόστος για τον κτηνοτρόφο

Σαφείς απαντήσεις σε ένα ζήτημα που έχει προκαλέσει σύγχυση και έντονη ανησυχία στον κτηνοτροφικό κόσμο δίνει, σε δημοσίευσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και με βάση τα επίσημα ευρωπαϊκά δεδομένα, ο Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού «Οργάνωση Παραγωγών Πήγασος Αγροδιατροφή» Μάρκος Λέγγας.

Όπως χαρακτηριστικά τονίζει ο κ. Λέγγας, παρά τους ισχυρισμούς που διακινήθηκαν το προηγούμενο διάστημα, αυτή τη στιγμή δεν υφίσταται εγκεκριμένο εμβόλιο για την ευλογιά των αιγοπροβάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσθέτει δε ότι την ίδια ώρα, οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί θέτουν αυστηρούς περιορισμούς στη διάθεση γάλακτος και κρέατος από εμβολιασμένα ζώα, γεγονός που μεταφράζεται σε σοβαρό οικονομικό κόστος για τους κτηνοτρόφους.

Ακολουθεί η δημοσίευση του Προέδρου του Αγροτικού Συνεταιρισμού «Οργάνωση Παραγωγών Πήγασος Αγροδιατροφή» Μάρκου Λέγγα

«ΜΕΓΑΛΕΣ-ΠΙΚΡΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΙΑΣ

Ας το πούμε απλά και καθαρά χωρίς δύσκολες λέξεις γιατί εδώ κάποιοι μπέρδεψαν ή παραπλάνησαν τον κτηνοτροφικό κόσμο. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα εγκεκριμένο εμβόλιο για την ευλογιά των αιγοπροβάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος!

Δεν το λέει η κυβέρνηση, το λέει επίσημα ο Ευρωπαίος Επίτροπος, γραπτώς. Άρα όποιος έλεγε ότι «υπάρχει έτοιμο εμβόλιο από τις Βρυξέλλες» απλά έλεγε κάτι που δεν ισχύει.

Πάμε τώρα στο ζουμί αυτό που καίει την τσέπη του κτηνοτρόφου. Ακόμα κι αν αύριο βρίσκαμε κάποιο εμβόλιο από άλλη χώρα και λέγαμε να το κάνουμε, ο ευρωπαϊκός κανονισμός λέει το εξής: από εμβολιασμένα ζώα δεν μπορείς να πουλάς ελεύθερα ούτε γάλα ούτε κρέας.

Μπαίνεις σε περιορισμούς και περιμένεις μέχρι να αποδειχθεί ότι δεν υπάρχει κίνδυνος. Αυτό με βάση τους κανόνες γίνεται έξι (6) μήνες μετά το τελευταίο κρούσμα. Δηλαδή μισός χρόνος χωρίς κανονικές πωλήσεις. Για έναν κτηνοτροφό που ζει μέρα με τη μέρα, αυτό είναι οικονομική καταστροφή.

Υπάρχει κι άλλο που δεν λέγεται. Ο Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος έχει προειδοποιήσει ότι όσα εμβόλια κυκλοφορούν έξω είναι παλιάς τεχνολογίας και μπορούν να έχουν παρενέργειες.

Δεν μιλάμε για κάτι σύγχρονο (mRNA) και δοκιμασμένο με ευρωπαϊκούς κανόνες. Μιλάμε για λύσεις «άλλης εποχής» που μπορεί να σου δημιουργήσουν περισσότερα προβλήματα απ’ όσα λύνουν.

Άρα τι έχουμε στην πραγματικότητα; Έχουμε κόσμο που έλεγε στους κτηνοτρόφους «μην ανησυχείτε, υπάρχει εμβόλιο, θα σωθούμε» ενώ αυτό απλά δεν ισχύει. Αυτό δεν ήταν αισιοδοξία, ήταν παραπληροφόρηση με σκοπιμότητα. Δημιούργησαν ψεύτικες ελπίδες και τώρα αποδεικνύεται ότι δεν υπήρχε καμία έτοιμη λύση από την Ευρώπη.Το συμπέρασμα είναι απλό και πονάει αλλά πρέπει να ειπωθεί. Δεν υπάρχει μαγικό εμβόλιο. Δεν υπάρχει εγκεκριμένη λύση που να σου επιτρέπει να εμβολιάσεις σήμερα και αύριο να συνεχίσεις κανονικά τη δουλειά σου.

Όποιος σου είπε το αντίθετο, είτε δεν ήξερε τι έλεγε, είτε έπαιζε με την αγωνία σου. Στην κτηνοτροφία τα ψέματα δεν πληρώνονται με λόγια, πληρώνονται με χρήματα και με κόστος που χρεώνεται ο κτηνοτρόφος».