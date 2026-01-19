ΠΟΓΕΔΥ: Τι (δεν) έχει γίνει για την αντιμετώπιση της ευλογιάς – Το νόσημα πλέον έχει γίνει ενδημικό

«Δύο χρόνια μετά τα πρώτα κρούσματα ευλογιάς, το ΥΠΑΑΤ αποδεικνύει καθημερινά ότι δεν θέλει – ή δεν μπορεί – να προστατεύσει την ελληνική κτηνοτροφία. Με καθυστερήσεις, ψέματα, επικοινωνιακά σόου και μεταφορά ευθυνών, οδηγεί την πρωτογενή παραγωγή και τον παραγωγικό κλάδο της κτηνοτροφίας της χώρας στην κατάρρευση, ενώ το νόσημα πλέον έχει γίνει ενδημικό».

Με τις παραπάνω σαφείς αιχμές προς την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ξεκινά την ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΟΓΕΔΥ) και απαριθμεί τα έως τώρα αποτυχημένα μέτρα της κυβέρνησης:

«Εξαγγέλθηκε «10ήμερος πόλεμος» μόνο για επικοινωνιακούς λόγους και προφανώς δεν είχε κανένα αποτέλεσμα αλλά αντιθέτως η επιζωοτία εξαπλωνόταν ταχύτατα καταστρέφοντας το ζωικό κεφάλαιο των αιγοπροβάτων στις περισσότερες Περιφέρειες.

Υποσχέθηκαν επιστρατεύσεις στρατιωτικών κτηνιάτρων χωρίς να έχουν διευθετηθεί βασικά διοικητικά θέματα και ακόμη δεν έχει υλοποιηθεί.

Έστησαν επιτροπές βιτρίνας για κατευθυνόμενες εισηγήσεις οι οποίες όχι μόνο δεν έλυσαν κανένα πρόβλημα, αλλά η ιδεοληπτική, αντιεπιστημονική και απολυταρχική συμπεριφορά του προέδρου της τελευταίας «επιστημονικής Επιτροπής», ο οποίος λειτουργεί κατ’ αντιστοιχία της Τρόικας στις δημόσιες Κτηνιατρικές υπηρεσίες, αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ουσιαστικής αντιμετώπισης της επιζωοτίας.

Νομοθέτησαν κατεπείγοντα μέτρα τα οποία δεν στήριξαν ως προς την εφαρμογή τους.

Αντί για ουσιαστική ενίσχυση της Δημόσιας Κτηνιατρικής, η πολιτική ηγεσία επιλέγει συνειδητά την απαξίωση και την παράδοσή της σε ιδιωτικά συμφέροντα. Η ένταξη «εξουσιοδοτημένων» ιδιωτών κτηνιάτρων στην επιτήρηση δεν είναι λύση — είναι ομολογία αποτυχίας και σχέδιο ιδιωτικοποίησης της Δημόσιας Κτηνιατρικής».

Για το τελευταίο «μέτρο» η ΠΟΓΕΔΥ σχολιάζει: «Όταν «δεν υπάρχουν λεφτά» για προσλήψεις, αλλά υπάρχουν μέχρι 3.000€ τον μήνα για ιδιώτες που θα υλοποιούν ένα μικρό μέρος του σχεδίου για την αντιμετώπιση της επιζωοτίας τότε δεν μιλάμε για αδυναμία. Μιλάμε για πολιτική επιλογή. Καλούν τον ιδιώτη να ελέγχει τον πελάτη του. Αυτό δεν είναι επιτήρηση — είναι σύγκρουση συμφερόντων με κρατική σφραγίδα. Το ίδιο αποτυχημένο μοντέλο που στο παρελθόν κατέρρευσε, ως « κτηνίατρος εκτροφής» επιχειρούν να το ξαναστήσουν στις πλάτες των κτηνοτρόφων και της δημόσιας διοίκησης.

Το ΥΠΑΑΤ δεν πειραματίζεται απλώς. Παίζει επικίνδυνα με την επιβίωση της ελληνικής αιγοπροβατοτροφίας.

Δύο χρόνια μετά, η κυβέρνηση εμφανίζεται ανίκανη να σχεδιάσει, ανίκανη να εφαρμόσει και πρόθυμη να φορτώσει την αποτυχία σε υπηρεσίες και παραγωγούς.»

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων ξεκαθαρίζει στην ανακοίνωσή της:

«Δεν θα γίνουμε συνένοχοι στη διάλυση της Δημόσιας Κτηνιατρικής.

Δεν θα δεχτούμε ιδιωτικοποίηση με πρόσχημα την ευλογιά.

Δεν θα επιτρέψουμε παιχνίδια στην πλάτη των κτηνοτρόφων».

Και απαιτεί «εδώ και τώρα:

1. Μαζικές μόνιμες προσλήψεις.

2. Ενεργοποίηση του Εθνικού Κέντρου Ελέγχου.

3. Έλεγχο διακινήσεων ζώων.

4. Χρηματοδότηση υποδομών βιοασφάλειας από ΚΑΠ.

5. Εκπαίδευση παραγωγών.

6. Σοβαρό, δημόσιο σχέδιο αντιμετώπισης και εκρίζωσης της επιζωοτίας.

Η πολιτική ηγεσία να σταματήσει να κρύβεται πίσω από κατευθυνόμενες «επιστημονικές επιτροπές» και ιδιώτες.

Να αναλάβει τις ευθύνες της τώρα».

«Γιατί χωρίς Δημόσια Κτηνιατρική, δεν υπάρχει κτηνοτροφία, δεν υπάρχει παραγωγή, δεν υπάρχει ύπαιθρος», καταλήγει.