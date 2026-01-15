K. Τσιάρας: O εμβολιασμός για την ευλογιά είναι ύστατο μέτρο και όχι βασική στρατηγική

Απάντηση στην «ανακύκλωση παραπλανητικών αιτιάσεων για την κτηνοτροφία», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, δίνει το ΥΠΑΑΤ με σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε. Στην ανακοίνωση ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας επισημαίνει πως «η εθνική στρατηγική βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα και όχι σε πολιτικές εντυπώσεις».

Aκολουθεί η ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ:

«Σε μία από τις δυσκολότερες περιόδους για την ελληνική κτηνοτροφία, η κυρία Λιακούλη επιλέγει συνειδητά να επαναφέρει ανακριβείς και ήδη απαντημένες καταγγελίες, επιχειρώντας να δημιουργήσει εντυπώσεις πάνω σε ένα ζήτημα που απαιτεί σοβαρότητα και υπευθυνότητα.

Υπενθυμίζεται ότι οι ίδιες ακριβώς αιτιάσεις είχαν προβληθεί ήδη τον Οκτώβριο του 2025 από την κυρία Λατινοπούλου, με επίκληση της λεγόμενης «επιστολής Βάρχελι». Το θέμα συζητήθηκε εκτενώς και θεσμικά στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, στο πλαίσιο της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα και την αντιμετώπιση της ζωονόσου της ευλογιάς» (Α’ 183).

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει ήδη απαντήσει με σαφήνεια στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης, μετά την επιστολή του Επιτρόπου Υγείας και Καλής Μεταχείρισης των Ζώων, Όλιβερ Βάρχελι, υπενθυμίζοντας ότι ο Επίτροπος Χάνσεν, σε πρόσφατη δημόσια τοποθέτησή του από τη Βουλγαρία, χαρακτήρισε τον εμβολιασμό ως ύστατο μέτρο και όχι ως βασική στρατηγική.

Παρά ταύτα, η κυρία Λιακούλη επιμένει να αγνοεί τόσο τις επίσημες απαντήσεις της Πολιτείας όσο και τις τεκμηριωμένες θέσεις της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής, οι οποίες είναι δημόσια διαθέσιμες. Είτε δεν τις έχει διαβάσει είτε επιλέγει σκοπίμως να τις παρακάμπτει.

Η επαναλαμβανόμενη διασπορά αποσπασματικών και παραπλανητικών πληροφοριών γύρω από ένα ζήτημα με τεράστιες οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες για τον πρωτογενή τομέα δεν συνιστά πολιτική κριτική· συνιστά ανευθυνότητα.

Οι κτηνοτρόφοι δεν έχουν ανάγκη από εύκολα συνθήματα και ψευδαισθήσεις, αλλά από σοβαρές, επιστημονικά τεκμηριωμένες αποφάσεις που διασφαλίζουν το μέλλον του κλάδου και την αξιοπιστία των ελληνικών προϊόντων.

ΕΕΕΔΕΕ: Επικαιροποιημένα συγκεντρωτικά στοιχεία για την πορεία της ευλογιάς στη χώρα

Το ΥΠΑΑΤ και η Εθνική Επιστημονική Επιτροπή Διαχείρισης και Ελέγχου της ευλογιάς των αιγοπροβάτων δίνουν σήμερα στη δημοσιότητα επικαιροποιημένα συγκεντρωτικά στοιχεία για την πορεία της νόσου στη χώρα, όπως προκύπτουν από τα δεδομένα των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών».

Σύμφωνα με τα στοιχεία, για το διάστημα από τον Αύγουστο 2024 έως και τις 9 Ιανουαρίου 2026:

έχουν καταγραφεί 2.042 επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων,

σε 2.540 εκτροφές σε όλη τη χώρα, ενώ έχουν θανατωθεί 470.274 ζώα, στο πλαίσιο εφαρμογής των προβλεπόμενων υγειονομικών πρωτοκόλλων.

Για την περίοδο αναφοράς 20 Δεκεμβρίου 2025 – 9 Ιανουαρίου 2026 καταγράφηκαν 57 νέα κρούσματα σε 16 περιοχές, βάσει των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών ελέγχων.

Πρόκειται για τις Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας (7), Αχαΐας (6), Δράμας (1), Ηλείας (3), Ημαθίας (1), Καβάλας (2), Καρδίτσας (3), Κιλκίς (2), Λάρισας (2), Μαγνησίας & Σποράδων (3), Ξάνθης (9), Πέλλας (4), Πιερίας (6), Ροδόπης (5), Σερρών (1) και τη Μ.Ε. Θεσσαλονίκης (2).

Τα στοιχεία για την πορεία της ευλογιάς επικαιροποιούνται διαρκώς, με βάση την αποστολή των τελικών δεδομένων από τις Περιφερειακές Ενότητες, και θα δημοσιοποιούνται τακτικά από το ΥΠΑΑΤ για την πλήρη και έγκυρη ενημέρωση των παραγωγών και της κοινής γνώμης.

Υπενθυμίζεται ότι η τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας παραμένει κρίσιμη για τον περιορισμό της νόσου. Οι παραγωγοί οφείλουν να ακολουθούν τις οδηγίες των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά τα επικαιροποιημένα στοιχεία για την ευλογιά