«Με σεβασμό στους αγρότες»…η Agrotech αποχωρεί από την Agrotica 2026

Σε μια περίοδο που ο αγροτικός κόσμος δοκιμάζεται όσο ποτέ, η εταιρεία Agrotech επιλέγει να κάνει ένα βήμα πίσω από τη μεγαλύτερη αγροτική έκθεση της χώρας, επιδεικνύοντας σεβασμό και υπευθυνότητα απέναντι στους ανθρώπους της γης. Όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, η απόφαση να μη συμμετάσχει στην Agrotica 2026 δεν αποτελεί μια απλή αλλαγή προγράμματος, αλλά μια συνειδητή στάση απέναντι στις αυξημένες ανάγκες και προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η αγροτική κοινότητα.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της Agrotech:

«Μια απόφαση με σεβασμό και ευθύνη

Η Agrotica είναι για εμάς, όλα αυτά τα χρόνια, κάτι πολύ περισσότερο από μια έκθεση.

Τη σεβόμαστε βαθιά και νιώθουμε ευγνωμοσύνη για όσα ζήσαμε εκεί. Σήμερα, όμως, ο αγροτικός κόσμος περνά μια δύσκολη περίοδο, γεμάτη προκλήσεις. Δεν είναι εύκολο να μιλάμε για γιορτές. Σε τέτοιες στιγμές, νιώθουμε πως χρειάζεται μια διαφορετική στάση.

Γι’ αυτό και, με αληθινό σεβασμό προς τον θεσμό και προς όλους τους αγρότες αποφασίσαμε να μη συμμετάσχουμε στην Agrotica 2026.

Την επόμενη χρονιά θέλουμε να κάνουμε κάτι που, για εμάς, έχει ουσία. Θα προχωρήσουμε σε πρωτοβουλίες που στηρίζουν την αγροτική κοινωνία. Οι καιροί μάς οδηγούν σε επιλογές πιο αληθινές, πιο κοντά στη σύγχρονη πραγματικότητα. Είναι σημαντικό να αναγνωρίζουμε και να λαμβάνουμε υπόψη τις ανάγκες των ανθρώπων μας σε ό,τι κάνουμε.

Σε λίγο καιρό θα μοιραστούμε όσα αξίζει να γίνουν πράξη».