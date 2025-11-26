Αλευρώδης στην Τομάτα: Οι Ιώσεις, οι Ζημιές και οι καινοτόμες λύσεις της Andermatt Anthesis

Ο αλευρώδης αποτελεί έναν από τους πιο επικίνδυνους και επιζήμιους εχθρούς της καλλιέργειας της τομάτας, με ικανότητα να προκαλεί τόσο άμεσες όσο και έμμεσες ζημιές.

Στο ευνοϊκό μικροκλίμα που επικρατεί στις κύριες παραγωγικές περιοχές τομάτας, ο αλευρώδης πολλαπλασιάζεται ταχύτατα, ενώ η σταδιακή εμφάνιση ανθεκτικότητας σε χημικές δραστικές δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο τη διαχείρισή του. Ιδιαίτερα κρίσιμος είναι ο ρόλος του στην πρώιμη μετάδοση ιώσεων, όπως ο Tomato Yellow Leaf Curl Virus (TYLCV) και ο Tomato Chlorosis Virus (ToCV), που σε νεαρές φυτείες μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρή καχεκτικότητα, μειωμένη ανάπτυξη και δραματική απώλεια παραγωγής.

Για το λόγο αυτό, είναι απαραίτητο στην αρχή της καλλιέργειας να εφαρμοστεί ένα πρόγραμμα φυτοπροστασίας που στοχεύει στην άμεση καταστολή των πρώτων πληθυσμών, πριν ακόμη εγκατασταθούν.

Ξεκινώντας,η χρήση κίτρινων κολλητικών παγίδων είναι καθοριστικής σημασίας, καθώς επιτρέπει την έγκαιρη ανίχνευση του αλευρώδη και την αξιολόγηση της πίεσης προσβολής. Στη συνέχεια, τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που μπορούν να ενταχθούν αρμονικά σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα φυτοπροστασίας είναι:

Το NeemAzal-T/S, με δραστική ουσία την αζαδιραχτίνη από το δέντρο Neem, ένα από τα πιο σταθερά και αποδοτικά βιολογικά εντομοκτόνα, το οποίο αναστέλλει τη σίτιση και την ανάπτυξη των εντόμων και συμβάλλει στο «σπάσιμο» του πρώιμου κύκλου του αλευρώδη.

Το Orocide Plus, με βάση τα έλαια εσπεριδοειδών, δρα άμεσα μέσω επαφής, διαταράσσει το προστατευτικό περίβλημα των εντόμων και προκαλεί άμεσο θάνατο του αλευρώδη.

Το TecBom, εντομοκτόνο με βάση τα άλατα καλίου λιπαρών οξέων, δρα επίσης με άμεση επαφή, αποδομώντας το εξωτερικό περίβλημα των εντόμων και καθαρίζοντας το φύλλωμα από μελιτώματα και καπνιά.

Τέλος, το No Fly, που περιέχει τον εντομοπαθογόνο μύκητα Paecilomyces fumosoroseus, δρα παρασιτίζοντας τον αλευρώδη χωρίς να αφήνει υπολείμματα. Όλα τα παραπάνω προϊόντα είναι συμβατά με τα περισσότερα ωφέλιμα έντομα και ακάρεα.

Αφού μειωθούν οι αρχικοί πληθυσμοί, ακολουθεί η εξαπόλυση των ωφέλιμων οργανισμών. Η Andermatt Anthesis έχει αναπτύξει ένα πλήρες πρόγραμμα βιολογικής αντιμετώπισης, στο οποίο πρωταγωνιστούν τα ωφέλιμα Nesidiocoris tenuis, Macrolophus pygmaeus και Eretmocerus spp.. Τα δύο πρώτα είναι ιδιαίτερα δραστήρια αρπακτικά που τρέφονται με ωά και προνύμφες αλευρώδη, προσφέροντας γρήγορη και δυναμική καταστολή του πληθυσμού. Το παρασιτοειδές Eretmocerus spp. εξειδικεύεται στον παρασιτισμό των νεαρών σταδίων του αλευρώδη, προσθέτοντας έναν στοχευμένο μηχανισμό βιολογικού ελέγχου και ενισχύοντας τη συνολική αποτελεσματικότητα του συστήματος.

Ο συνδυασμός των αρχικών ψεκασμών με τα βιολογικά φυτοπροστατευτικά, της συνεχούς παρακολούθησης με κίτρινες παγίδες και της εξαπόλυσης ωφέλιμων οργανισμών δημιουργεί ένα ισχυρό και πολυεπίπεδο πρόγραμμα διαχείρισης, το οποίο παρέχει άμεση δράση στην αρχή της καλλιέργειας και έλεγχο καθ’ όλη τη διάρκειά της. Με αυτή τη στρατηγική, η Andermatt Anthesis εξασφαλίζει στους παραγωγούς ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα φυτοπροστασίας που συνδυάζει την αποτελεσματικότητα, τη βιωσιμότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον, συμβάλλοντας στη σταθερή παραγωγή ποιοτικών καρπών και στη μείωση των απωλειών που προκαλεί ένας από τους πιο απειλητικούς εχθρούς της τομάτας.