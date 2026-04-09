Μεγάλες επενδύσεις στην αγροτική και βιομηχανική παραγωγή στην Αιθιοπία

Η Αιθιοπία εξασφάλισε συμφωνίες αξίας 13 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά τη διάρκεια επενδυτικού συνεδρίου στην Αντίς Αμπέμπα, όπως ανακοίνωσε η Επιτροπή Επενδύσεων Αιθιοπίας (EIC).

Οι συμφωνίες καλύπτουν κρίσιμους τομείς της οικονομίας, όπως τη γεωργία, τη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, την ενέργεια, τις κατασκευές και άλλους στρατηγικούς τομείς.

Η χώρα επιδιώκει να αυξήσει τις ξένες άμεσες επενδύσεις, με έμφαση στη μεταποίηση και την αγροτική παραγωγή, ώστε να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας για τον αυξανόμενο πληθυσμό της. Αντίστοιχες πρωτοβουλίες έχουν γίνει και σε άλλες αφρικανικές χώρες, όπως η Κένυα, που ανακοίνωσε συμφωνίες αξίας 2,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων την προηγούμενη εβδομάδα. Μεταξύ των συμφωνιών περιλαμβάνεται επένδυση 150 εκατομμυρίων δολαρίων από την Sun King για την εγκατάσταση ηλιακών συστημάτων εκτός δικτύου σε σπίτια και επιχειρήσεις τα επόμενα πέντε χρόνια, ενώ η κινεζική Liaoning Fangda Group θα επενδύσει πάνω από 500 εκατομμύρια δολάρια σε εργοστάσια παραγωγής χάλυβα και φαρμακευτικών προϊόντων.

Η μεγαλύτερη δέσμευση αφορά την κινεζική εταιρεία Ming Yang Smart Energy Group Limited, με έργα ανάπτυξης υποδομών σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, υδρογόνο και πράσινη αμμωνία, που απαιτούν επενδύσεις άνω των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Από το 2024, η Αιθιοπία υλοποιεί ευρύ φάσμα οικονομικών μεταρρυθμίσεων, όπως η φιλελευθεροποίηση του νομίσματος, η άρση περιορισμών στις συναλλαγματικές ροές και το άνοιγμα βασικών τομέων, μεταξύ των οποίων και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, ενισχύοντας την ελκυστικότητα για ξένες επενδύσεις στον αγροτικό και βιομηχανικό τομέα.