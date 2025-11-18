Μεγάλοι νικητές στα Food Experts Awards 2025 οι ελαιώνες Σακελλαρόπουλου

Τα Food Experts Awards (FEA) είναι βραβεία καινοτομίας και αριστείας του κλάδου τροφίμων και ποτών. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα πρόγραμμα διεθνών βραβείων που επικεντρώνεται αποκλειστικά στα επιτεύγματα στον τομέα των Τροφίμων και Ποτών, βραβεύοντας προσωπικότητες και οργανισμούς που διακρίνονται στον τομέα αυτό.

Τα FΕA είναι σχεδιασμένα να εντοπίσουν, να αναγνωρίσουν και να τιμήσουν αξιόλογες εταιρείες, οργανισμούς και επαγγελματίες για τα επιτεύγματα, την αφοσίωση, την εξαιρετική δουλειά και την αριστεία τους σε τομείς όπως η καινοτομία, η ποιότητα, η ασφάλεια των τροφίμων, η ανάπτυξη, η διαχείριση και η επιτυχία στην επίτευξη υψηλών επιχειρηματικών και τεχνολογικών στόχων και επιδιώξεων, συνυφασμένων με την επιστήμη των τροφίμων.

Μέσω των Food Experts Awards επιδίωξη είναι, να εντοπιστούν, να ανταμειφθούν αλλά και να επιταχυνθεί η ανάπτυξη καινοτόμων εταιρειών που παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες δυνατότητες για ένα θετικό αντίκτυπο στον μετασχηματισμό και την εξέλιξη της αλυσίδας γεωργικών προϊόντων διατροφής και του κλάδου των τροφίμων, σε πλήρη ευθυγράμμιση μ’ έναν ή παραπάνω από τους βασικούς πυλώνες των FEA: καλύτερος σχεδιασμός, καλύτερη τεχνολογία, καλύτερη παραγωγή, καλύτερη διατροφή, καλύτερο περιβάλλον και καλύτερη ζωή.

Διοργανώνονται από το Cibum, το ελληνικό site των food experts, ενώ η ομάδα αξιολόγησης όλων των υποψηφιοτήτων αποτελείται αποκλειστικά από προσεκτικά επιλεγμένους επιστήμονες και επαγγελματίες της βιομηχανίας τροφίμων που πιστεύουν στην καινοτομία και διαθέτουν μεγάλη εμπειρία, όντας αναγνωρισμένοι και καταρτισμένοι στον τομέα τους. Η μεθοδολογία των FEA σχεδιάζεται με σκοπό να προσφέρει αποτελέσματα με αντικειμενικότητα και αμεροληψία, ενώ η διαδικασία επανεξετάζεται διεξοδικά και ελέγχεται από ανεξάρτητο ελεγκτικό οργανισμό.

Με εξαιρετική επιτυχία πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής των Food Experts Awards (FEA) 2025, το Σάββατο 15 Νοεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της έκθεσης Food & Drinks by DETROP στη ΔΕΘ HELEXPO. Η εκδήλωση αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τη βιομηχανία τροφίμων και ποτών, συγκεντρώνοντας εταιρείες, επιστήμονες, επαγγελματίες και φορείς από όλη τη χώρα, σε μια εκδήλωση αφιερωμένη στην καινοτομία, την υπευθυνότητα και την αριστεία.

Την τελετή παρουσίασαν οι έμπειροι δημοσιογράφοι Ελένη Τσαγκά και Ηλίας Σιακαντάρης, ενώ την έναρξη τίμησε με χαιρετισμό ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννης Ανδριανός. Ταυτόχρονα ο επικεφαλής της Οργανωτικής Επιτροπής των FEA Νίκος Γδοντέλης, βιολόγος και γενικός διευθυντής της AG ADVENT, αναφέρθηκε στην ανάγκη μιας «κουλτούρας ποιότητας» που να διαπερνά όλη την αλυσίδα παραγωγής – από το χωράφι μέχρι το πιάτο.

Οι βιολογικοί ελαιώνες Σακελλαρόπουλου ανήκουν στους μεγάλους νικητές των Food Experts Awards 2025 (FEA 2025 WINNERS) και τιμήθηκαν με τέσσερα (4) ειδικής βαρύτητας βραβεία, στις εξής κατηγορίες:

SUPERFOOD : Για την υγειοπροστατευτική αξία, μέσω κλινικών μελετών και ερευνών, της νέας σειράς εξαιρετικών παρθένων ελαιολάδων «Plus Health evoos»

: Για την υγειοπροστατευτική αξία, μέσω κλινικών μελετών και ερευνών, της νέας σειράς εξαιρετικών παρθένων ελαιολάδων «Plus Health evoos» FOOD INNOVATION STAND OUT : Για τη νέα καινοτομία στο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο «Plus Health DMB Multivarietal evoo»

: Για τη νέα καινοτομία στο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο «Plus Health DMB Multivarietal evoo» TOP NATURAL / BIO FOOD PRODUCT : Για τα βιολογικά ελαιόλαδα και τις βιολογικές επιτραπέζιες ελιές των ελαιώνων Σακελλαρόπουλου

: Για τα βιολογικά ελαιόλαδα και τις βιολογικές επιτραπέζιες ελιές των ελαιώνων Σακελλαρόπουλου EXCELLENCE IN FARM TO FORK APPROACH: Για τις πρακτικές και τα πρότυπα ασφάλειας παραγωγής, καθώς και την υγειοπροστατευτική αξία, μέσω της διενέργειας κλινικών μελετών και ερευνών λόγω της υψηλής περιεκτικότητας ωφέλιμων συστατικών, στα βιολογικά ελαιοπροϊόντα των ελαιώνων Σακελλαρόπουλου

Τα FEA 2025 ανέδειξαν για ακόμη μία χρονιά τις επιχειρήσεις που ξεχωρίζουν για τη συνέπεια, τη δημιουργικότητα και την επένδυση στη γνώση. Οι συμμετοχές εντυπωσίασαν τόσο για το εύρος όσο και για το βάθος των προτάσεών τους, παρουσιάζοντας καινοτόμα προϊόντα, βιώσιμες πρακτικές και πρωτοποριακές τεχνολογίες.

Η φετινή διοργάνωση επιβεβαίωσε πως η Ελλάδα διαθέτει δυναμικό και σύγχρονο τομέα τροφίμων, ικανό να πρωταγωνιστήσει διεθνώς.

Όπως δήλωσε κατά την τελετή απονομής των βραβείων, ευχαριστώντας για την τιμή την οργανωτική επιτροπή ο Γιώργος Σακελλαρόπουλος, τα FEA 2025 δεν σηματοδοτούν μόνο τη λήξη μιας επιτυχημένης χρονιάς για τους βιολογικούς ελαιώνες Σακελλαρόπουλου, αλλά και την αρχή μιας νέας εποχής όπου η επιστήμη, η καινοτομία και ο σεβασμός προς τον καταναλωτή θα καθορίσουν το μέλλον της διατροφής και των εξειδικευμένων βιολογικών ελαιοπροϊόντων που παράγουν και θα συνεχίσουν να παράγουν στο μέλλον.