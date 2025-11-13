Μειωμένη η φετινή παραγωγή ελαιολάδου λόγω ξηρασίας και δάκου – Σε χαμηλότερα επίπεδα από πέρυσι η τιμή

Χαμηλότερη σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές καταγράφεται η τιμή του ελαιολάδου, παρά τη μειωμένη παραγωγή στην Ελλάδα, εξαιτίας της ξηρασίας. Η σταθεροποίηση των τιμών, αποδίδεται στην ικανοποιητική παραγωγή, στις υπόλοιπες χώρες της Μεσογείου.

Μειωμένη έως και 50% σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας εμφανίζεται η φετινή παραγωγή ελαιολάδου, με τους εκπροσώπους του κλάδου να εκτιμούν ότι θα υποχωρήσει κάτω από τους 200.000 τόνους από 230.000 – 250.000 τόνους που ήταν την περσινή χρονιά. Αιτίες είναι η έντονη ξηρασία αλλά και η προσβολή από τον δάκο.

«Στη Μεσσηνία αυτή την περίοδο βρισκόμαστε στην καρδιά της ελαιοκομική περιόδου, ωστόσο, οι αγρότες είναι απογοητευμένοι, καθώς βλέπουν την παραγωγή τους αισθητά μειωμένη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, κυρίως λόγω της κλιματικής αλλαγής» σημειώνει ο δημοσιογράφος του ΕΡΤnews, Kώστας Γαζούλης.

Παρά τις χαμηλότερες ποσότητες ελαιολάδου, οι τιμές παραγωγού δεν ακολουθούν ανοδική πορεία και διαμορφώνονται στα 4 με 5 ευρώ το κιλό, όταν την αντίστοιχη περυσινή περίοδο άγγιζαν ακόμη και τα 7 ευρώ.

Στα ράφια η τιμή του εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου έχει υποχωρήσει στα 9 με 11 ευρώ το λίτρο από 13,5 με 14 ευρώ το 2024. Ωστόσο, οι βιομηχανίες πωλούν το προϊόν σε προσφορά σχεδόν σε μόνιμη βάση, με τις τελικές τιμές να κυμαίνονται από 6,8 έως 9 ευρώ το λίτρο.

«Θα υπάρξει μία σταθερότητα τιμών στην αγορά. Το σημερινό επίπεδο τιμών επιτρέπει και στις δύο πλευρές, και ο καταναλωτής και ο παραγωγός, να είναι συγκρατημένα χαμογελαστοί», σημειώνει ο Μανώλης Γιαννούλης, πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Ελαιολάδου.

Η σταθεροποίηση των τιμών αποδίδεται στην ικανοποιητική παραγωγή στις υπόλοιπες χώρες της Μεσογείου, αλλά και στην υπερπαραγωγή ελαιολάδου από την Τυνησία και την Τουρκία.

Πηγή: ertnews.gr