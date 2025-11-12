Επίσκεψη κλιμακίου φυτοϋγειονομικών ελεγκτών του Υπουργείου Γεωργίας του Βιετνάμ με στόχο το άνοιγμα της αγοράς για το ελληνικό ακτινίδιο

Επίσκεψη κλιμακίου τριών εμπειρογνωμόνων της Φυτοϋγειονομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας του Βιετνάμ πραγματοποιήθηκε στη χώρα μας – από τις 2 έως τις 7 Νοεμβρίου – με σκοπό την αξιολόγηση του φυτοϋγειονομικού καθεστώτος της παραγωγής ελληνικού ακτινιδίου και την προετοιμασία για το άνοιγμα της βιετναμέζικης αγοράς στα ελληνικά προϊόντα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ, η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος εξαγωγικών φορέων της χώρας και σε συνέχεια της κατάθεσης τεχνικού φακέλου από τη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και της ολοκλήρωσης των τεχνικών διαπραγματεύσεων μεταξύ των αρμόδιων αρχών των δύο χωρών.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η βιετναμέζικη αντιπροσωπεία πραγματοποίησε επιτόπιους ελέγχους και επισκέψεις σε οπωρώνες και συσκευαστήρια ακτινιδίων οργανώσεων παραγωγών και ιδιωτικών επιχειρήσεων, προκειμένου να διαπιστωθεί η επαρκής εφαρμογή των φυτοϋγειονομικών προτύπων σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας — από τον οπωρώνα έως το τελικό στάδιο συσκευασίας.

Το κλιμάκιο συνοδεύτηκε από εκπροσώπους:

-του Τμήματος Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ,

-του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου και

-των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Πιερίας και Λάρισας.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της αποστολής στηρίχθηκε από τις φυτοϋγειονομικές υπηρεσίες της χώρας, τις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας, την ΕΘΕΑΣ και τους Έλληνες εξαγωγείς.

«Αναμένεται το επόμενο διάστημα η επίσημη έκθεση αξιολόγησης της βιετναμέζικης πλευράς, η οποία θα αποτελέσει το τελικό βήμα για την έναρξη των εξαγωγών ελληνικού ακτινιδίου στο Βιετνάμ. Η εξέλιξη αυτή συνιστά σημαντικό βήμα για τη διεύρυνση των εξαγωγικών προοπτικών του ελληνικού ακτινιδίου, ενισχύοντας περαιτέρω το δυναμικό και εξωστρεφές προφίλ της ελληνικής αγροτικής παραγωγής» καταλήγει η ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ.