Πλήθος επισκεπτών στο Umami Festival AXD ’26 στην Αλεξανδρούπολη

Η ηλιόλουστη μέρα και η καλή διοργάνωση, σε συνδυασμό με την άψογη παρουσία των συμμετεχόντων, συνέβαλαν στην επιτυχία του Umami Festival AXD ’26, που φιλοξενήθηκε την Κυριακή 5 Απριλίου στην Αλεξανδρούπολη. Το φεστιβάλ συγκέντρωσε το ενδιαφέρον οινόφιλων από τη βόρεια Ελλάδα, την Τουρκία και τη Βουλγαρία. Οι εκθέτες ήταν παραγωγοί κρασιού και αποσταγμάτων από την ηπειρωτική και τη νησιωτική Ελλάδα, από τον Έβρο μέχρι την Καλαμάτα, προσφέροντας στους επισκέπτες εκατοντάδες ετικέτες κρασιών και premium αποσταγμάτων για δοκιμή.

Το φεστιβάλ παρουσίασε επίσης σημαντικό γαστρονομικό ενδιαφέρον, περιλαμβάνοντας από σούσι έως κρέατα ωρίμανσης. Το διατροφικό σκέλος κάλυψαν κυρίως εταιρείες της Αλεξανδρούπολης που παράγουν εξαιρετικά τοπικά προϊόντα. Την έκθεση επισκέφθηκαν ιδιοκτήτες κάβας, έμποροι, καταστηματάρχες, ιδιοκτήτες wine bars και bistro, καθώς και οινόφιλοι. Ο γεωπόνος-οινοποιός Δημήτρης Ράπτης εκπροσώπησε το οικογενειακό οινοποιείο Οδρύσες και παρουσίασε για πρώτη φορά κρασιά από βαρέλι παλαίωσης 24 μηνών, από τις ποικιλίες Μαυρούδι και Syrah, καθώς και ιδιαίτερες ετικέτες.

«Μαζί με τις premium ετικέτες παρουσιάσαμε και ένα κρασί orange, ποικιλίας Ασύρτικο, που ζυμώθηκε με τα στέμφυλα για αρκετές ημέρες και είναι natural wine, χωρίς πρόσθετα θειώδη ή άλλους παράγοντες. Με τη συμμετοχή μας ενισχύουμε την εξωστρέφεια του τόπου μας, γιατί όλα είναι αλληλένδετα, δημιουργείται ένα cluster και ο ένας στηρίζει τον άλλον». Υπογραμμίζει την παρουσία νεαρών οινόφιλων που γνώριζαν τι δοκίμαζαν, γεγονός ενθαρρυντικό για τη δημιουργία ισχυρής οινικής κουλτούρας.

Η Αλεξανδρούπολη αποτελεί τουριστικό προορισμό και μετρά χιλιάδες Βαλκάνιους επισκέπτες τα τελευταία χρόνια, οι οποίοι συμβάλλουν στην κατανάλωση ποιοτικού κρασιού. «Επίσης, έχουμε τουρίστες από χώρες της Δυτικής Ευρώπης, τη Σκανδιναβία και το Ισραήλ», καταλήγει ο ίδιος.