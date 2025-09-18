Στις 24/ 9 τα εκπαιδευτικά προγράμματα Healthy Habits και Blue Healthy Habits των ΟΚΑΑ και Open Farm

Ο Οργανισμός Κεντρικών Αγορών & Αλιείας (ΟΚΑΑ Α.Ε.), σε συνεργασία με το Open Farm, θα πραγματοποιήσουν την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025, στο Open Farm Agora, μια ξεχωριστή εκδήλωση που σηματοδοτεί την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς με φρέσκες ιδέες και εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Μέσα από παρουσιάσεις, βιωματικά εργαστήρια και διαδραστικές δράσεις, οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν τον απολογισμό του Healthy Habits by OKAA και θα έρθουν σε επαφή για πρώτη φορά με το καινοτόμο Blue Healthy Habits, που φέρνει στο προσκήνιο τη βιώσιμη αλιεία και την υπεύθυνη κατανάλωση.

Πατήστε ΕΔΩ για το πρόγραμμα

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην ανακοίνωση που ακολουθεί:

«Ο Οργανισμός Κεντρικών Αγορών & Αλιείας (ΟΚΑΑ Α.Ε.), σε συνεργασία με το Open Farm, εγκαινιάζει τη νέα σχολική χρονιά με δύο εκπαιδευτικά προγράμματα που ενώνουν τη διατροφή με τη βιωσιμότητα:

HealthyHabitsbyOKAA: To πρόγραμμα που ήδη έχει αγκαλιάσει περισσότερους από 3.000 μαθητές, συνεχίζεται με ανανεωμένες δράσεις.

BlueHealthyHabits: Το νέο, καινοτόμο πρόγραμμα που μας ταξιδεύει στον κόσμο της βιώσιμης αλιείας και της υπεύθυνης κατανάλωσης θαλασσινών.

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί ο απολογισμός του Healthy Habits by OKAA, ενώ για πρώτη φορά θα γίνει η επίσημη παρουσίαση του Blue Healthy Habits by OKAA, με παρουσιάσεις, βιωματικά εργαστήρια και διαδραστικές δράσεις για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Η εκδήλωση αποτελεί μια ευκαιρία να γνωρίσετε από κοντά τη φιλοσοφία και τους στόχους των προγραμμάτων, που έχουν ως σκοπό να καλλιεργήσουν γνώσεις, δεξιότητες και συνειδητοποιημένες διατροφικές επιλογές σε παιδιά και νέους.

Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025 | Ώρα: 12:00 – 14:00,

Τόπος: Open Farm Agora (OKAA A.E. – B’ Πτέρυγα Αγοράς Καταναλωτή), Λαχαναγορά Ρέντη»