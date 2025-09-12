Στο ΣτΕ η υπόθεση του φράγματος «Αυλάκι» στον Αχελώο

Νέο μέτωπο αντιδράσεων ανοίγει η κυβερνητική απόφαση που εγκρίνει τους περιβαλλοντικούς όρους για το υδροηλεκτρικό έργο «Αυλάκι» στον Αχελώο. Κάτοικοι και φορείς κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για το φυσικό περιβάλλον, προειδοποιώντας για την αλλοίωση ενός μοναδικού οικοσυστήματος.

Μάλιστα, η Πρωτοβουλία Πολιτών και Φορέων για την Προστασία και την Ανάδειξη της Κοιλάδας του Αχελώου ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), εκφράζοντας ανησυχίες τόσο για τις επιπτώσεις στο οικοσύστημα όσο και για τις συνέπειες στις τοπικές κοινωνίες.

Εντός περιοχής Natura 2000

Το έργο χωροθετείται μέσα σε προστατευόμενη περιοχή Natura 2000 («Κοιλάδα Αχελώου και Όρη Βάλτου»), γεγονός που έχει προκαλέσει σοβαρές αντιρρήσεις από τις περιφέρειες Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, καθώς και από τους δήμους Γ. Καραϊσκάκη και Αμφιλοχίας. Παρ’ όλα αυτά, η Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) έδωσε το «πράσινο φως», με το υπουργείο να υποστηρίζει ότι πρόκειται για αναπτυξιακή επένδυση…

Όπως σημειώνει η Πρωτοβουλία, η ίδια η απόφαση έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων του έργου (ΑΕΠΟ/2021) αναγνωρίζει ότι το έργο χωροθετείται εντός Ζώνης Ειδικής Προστασίας για σπάνια είδη ορνιθοπανίδας. Παρ’ όλα αυτά, η κατάκλιση δασών, γεωργικής γης και βιότοπων παρουσιάζεται από την πολιτεία ως «αναβάθμιση» και «ανάπτυξη». Αγνοήθηκαν οι αρνητικές γνωμοδοτήσεις κρίσιμων φορέων, όπως οι περιφέρειες, οι Διευθύνσεις Δασών και Υδάτων, αλλά και ο ΟΦΥΠΕΚΑ, ενώ αρκετές υπηρεσίες δήλωσαν ότι «αδυνατούν να γνωμοδοτήσουν» λόγω ελλείψεων στη μελέτη.

Την ίδια στιγμή, ο Αχελώος βρίσκεται ήδη σε κατάσταση «υδροηλεκτρικού κορεσμού», με πέντε μεγάλα φράγματα σε λειτουργία και δύο υπό κατασκευή ή αδειοδότηση. «Είναι αδιανόητο», τονίζει η Πρωτοβουλία, «να συνεχίζεται αυτή η αλυσίδα καταστροφής ενός μοναδικού ποταμιού, που έχει μετατραπεί σε ενεργειακό πειραματόζωο».

Ένα διαφορετικό όραμα για την Κοιλάδα του Αχελώου

Όπως υποστηρίζουν οι πολίτες, η περιοχή δεν έχει ανάγκη από νέο τσιμέντο, αλλά από ένα ολοκληρωμένο σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξης, που θα βασίζεται στη μοναδικότητά της. Στα πέτρινα γεφύρια, τα αρχαία και βυζαντινά μνημεία και τα μοναστήρια, που μπορούν να ενταχθούν σε πολιτιστικές διαδρομές. Στις όχθες και τις παραλίες του Αχελώου, που μπορούν να αξιοποιηθούν για ήπιο τουρισμό. Στα βουνά, τα φαράγγια και τα δάση, ιδανικά για πεζοπορία, αθλητικές δραστηριότητες και περιβαλλοντική εκπαίδευση. Στην αγροδιατροφική παραγωγή της περιοχής –με αμπελώνες, μελισσοκομία και τοπικά προϊόντα–, που μπορεί να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας. Στην καινοτομία, μέσα από κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, έρευνας και πράσινης τεχνολογίας, που θα κρατήσουν τους νέους στον τόπο τους.

Η Πρωτοβουλία δηλώνει αποφασισμένη να προσφύγει άμεσα όχι μόνο στο ΣτΕ, αλλά και στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ προαναγγέλλει κινητοποίηση πολιτών, φορέων, επιστημονικής κοινότητας, κομμάτων και οικολογικών οργανώσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.