Meteo: Πάνω από 100.000 στρέμματα κατέκαψαν οι φωτιές της προηγούμενης εβδομάδας σε Χίο, Ζάκυνθο, Πρέβεζα και Κάτω Αχαΐα

Το μέγεθος της ζημιάς που προκάλεσαν –τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη 13/8– οι καταστροφικές πυρκαγιές που επικράτησαν την προηγούμενη εβδομάδα σε όλη την ελληνική επικράτεια αποτυπώνουν δορυφορικά στοιχεία, τα οποία επεξεργάστηκε η ομάδα του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Ο λόγος για δορυφορικά δεδομένα από δορυφόρους πολύ υψηλής ανάλυσης, οι οποίοι πέρασαν πάνω από τις πληγείσες περιοχές το μεσημέρι της Τετάρτης 13 Αυγούστου 2025, αποκαλύπτοντας την έκταση των περιοχών που επλήγησαν από τις πρόσφατες δασικές πυρκαγιές στη Χίο, στη Ζάκυνθο, στην Πρέβεζα και στην Κάτω Αχαΐα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του ευρωπαϊκού μηχανισμού Copernicus EMS, έως τις 12:40 το μεσημέρι της Τετάρτης 13/08, είχαν καεί συνολικά περισσότερα από 100.000 στρέμματα, εκ των οποίων:

Τα 42.466 στρέμματα στη Χίο

Τα 22.941 στρέμματα στη Ζάκυνθο

Τα 26.368 στρέμματα στην Πρέβεζα