Μητσοτάκης: Η ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ θα λύσει ριζικά ένα διαχρονικό πρόβλημα

Στο νομοσχέδιο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στις πληρωμές των αγροτών για τις οποίες εκτίμησε ότι θα εξομαλυνθούν μέχρι το τέλος του έτους, αλλά και στην εικόνα των παρελάσεων αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισήγηση του στο υπουργικό συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη λόγω της νόσησής του με κορονοϊό.

Αρχικά ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη νόσησή του με κορονοϊό λέγοντας ότι «κρίναμε ότι ήταν καλύτερο να γίνει το υπουργικό με τηλεδιάσκεψη μέχρι να υποχωρήσουν τελείως τα λίγα συμπτώματα».

Με αφορμή τα δύο βασικά θέματα της ατζέντας, o πρωθυπουργός τόνισε ότι «από τη μια διευρύνουμε το μέτωπο κατά της γραφειοκρατίας προκειμένου το κράτος να γίνεται πιο φιλικό προς τον πολίτη και από την άλλη δίνουμε ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες απαντήσεις σε τρέχουσες προκλήσεις όπως αυτή του ΟΠΕΚΕΠΕ». Έκανε λόγο για «δέσμη ρυθμίσεων περαιτέρω περιορισμού της γραφειοκρατίας που έρχονται να συμπληρώσουν τα πολλά που έχει πετύχει το ψηφιακό κράτος όπως το gov.gr, η απονομή συντάξεων, το ψηφιακό tracker που έχει ήδη μειώσει τον χρόνο αναμονής στα επείγοντα των νοσοκομείων. Σε αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούν οι προτάσεις που θα συζητήσουμε. Υπάρχουν περιθώρια απλοποίησης διαδικασιών για να κάνουμε την καθημερινότητα του πολίτη απλούστερη. Καταργούνται πιστοποιητικά».

«Δεύτερη πρωτοβουλία που πρέπει να περιβάλουμε με νομοθετικές διατάξεις αφορά την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, μια πρωτοβουλία που θέλει να λύσει ριζικά ένα διαχρονικό πρόβλημα εξυγιαίνοντας δια της απορροφήσεως έναν οργανισμό σημαντικό για τον πρωτογενή τομέα. Ξέρουμε ότι είναι μια δύσκολη άσκηση, ξέρουμε ότι από εδώ και στο εξής τα νέα δεδομένα επιβάλουν πριν από κάθε επιδότηση να προηγείται ενδελεχής έλεγχος αλλά ήταν μια πρωτοβουλία αναγκαία για να κάνουμε μια νέα αρχή» σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

