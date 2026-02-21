MIXED: Δημοσίευση 35 πρακτικών οδηγών για βιώσιμα και ανθεκτικά συστήματα παραγωγής

Η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των αγροτικών εκμεταλλεύσεων περνά όλο και περισσότερο μέσα από πολυλειτουργικά και διαφοροποιημένα συστήματα παραγωγής. Σε αυτήν τη λογική κινείται το ευρωπαϊκό έργο MIXED, το οποίο στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon Europe προωθεί στην πράξη τη μικτή γεωργία και τα αγροδασικά συστήματα.

Πρόσφατα, το έργο δημοσίευσε 35 πρακτικούς οδηγούς στη βάση δεδομένων της EIP-AGRI, προσφέροντας πρακτική, άμεσα αξιοποιήσιμη γνώση σε παραγωγούς, συμβούλους και φορείς. Τα θέματα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών: από τη γεωργία σε υγροτοπικές περιοχές και τα συστήματα αγροδασοπονίας, έως τη μηχανική συγκομιδή σε ορεινούς δενδροκομικούς οπωρώνες, αλλά και ζητήματα εμπορίας, συνεργασίας και οργάνωσης παραγωγών.

Η μικτή γεωργία — ο συνδυασμός φυτικής και ζωικής παραγωγής στην ίδια εκμετάλλευση — και τα αγροδασικά συστήματα, όπου δέντρα και καλλιέργειες ή/και ζώα συνυπάρχουν στον ίδιο χώρο, θεωρούνται βασικά εργαλεία για τη βελτίωση της υγείας του εδάφους, τη δέσμευση άνθρακα και τη διαφοροποίηση του εισοδήματος. Παράλληλα, ενισχύουν τη βιοποικιλότητα και μειώνουν την εξάρτηση από εξωτερικές εισροές.

Πέρα από τα γραπτά κείμενα, το MIXED έχει δημιουργήσει και μια σειρά σύντομων βίντεο, παρουσιάζοντας συγκεκριμένα παραδείγματα από δίκτυα αγροτών σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Μέσα από πραγματικές ιστορίες παραγωγών, αναδεικνύονται τα οφέλη αλλά και οι προκλήσεις της μετάβασης σε πιο σύνθετα και οικολογικά ισορροπημένα συστήματα.

Με αυτόν τον τρόπο, το έργο δεν περιορίζεται στη θεωρητική προσέγγιση, αλλά επενδύει στη διάχυση πρακτικών λύσεων που μπορούν να υιοθετηθούν άμεσα. Σε μια περίοδο όπου η κλιματική πίεση και η ανάγκη για βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα εντείνονται, η εμπειρία του MIXED προσφέρει ένα απτό παράδειγμα του πώς η ευρωπαϊκή έρευνα μπορεί να μεταφραστεί σε εφαρμόσιμη γνώση στο χωράφι.