«Νέα Γεωργία Νέα Γενιά»: Η 4η Εκπαιδευτική Δράση του Agrifood Leadership 2025–2026 στη Θεσσαλονίκη

Ολοκληρώθηκε η 4η εκπαιδευτική δράση του προγράμματος Agrifood Leadership 2025–2026, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη από την Παρασκευή 13 έως την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026, με θεματική ενότητα «Χτίζοντας και Δουλεύοντας με την Ομάδα» και εκπαιδεύτρια την Αναστασία Σαρχόσογλου, Γεωπόνο Επιστήμης Τροφίμων, MSc-Med – Σύμβουλος Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας στον Αγροδιατροφικό Τομέα.

Το πρόγραμμα Agrifood Leadership 2025–2026 υλοποιείται από τον οργανισμό Νέα Γεωργία Νέα Γενιά, τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Τεχνικός και Στρατηγικός Σύμβουλος του προγράμματος είναι το Rutgers University (Η.Π.Α.). Χορηγός της εκπαιδευτικής δράσης ήταν η LIDL HELLAS.

Το πρόγραμμα δημιουργήθηκε μέσω της ιδρυτικής δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Εστίαση στην αποτελεσματική συνεργασία των ομάδων

Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής δράσης, οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες εστίασαν στη σημασία της αποτελεσματικής ομαδικής συνεργασίας ως βασικού παράγοντα επιτυχίας και βιώσιμης ανάπτυξης στον αγροδιατροφικό τομέα. Στόχος ήταν να κατανοήσουν τα στάδια εξέλιξης μιας ομάδας και τους παράγοντες που ενισχύουν τη συνοχή, την εμπιστοσύνη και την παραγωγικότητα.

Μέσα από βιωματικές ασκήσεις, προσομοιώσεις συνεργατικών σεναρίων και ομαδικές δραστηριότητες επίλυσης προβλημάτων, ανέπτυξαν δεξιότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας, σαφούς κατανομής ρόλων, διαχείρισης συγκρούσεων και συλλογικής λήψης αποφάσεων.

Η εκπαιδευτική εμπειρία ανέδειξε ότι η επιτυχημένη ομάδα δεν αποτελεί απλώς ένα άθροισμα ατόμων, αλλά ένα δυναμικό σύστημα συνεργασίας που βασίζεται στην εμπιστοσύνη, τη διαφάνεια και τη δέσμευση. Με τον τρόπο αυτό, οι συμμετέχοντες ενίσχυσαν τον ρόλο τους ως ενεργά και αποτελεσματικά μέλη ομάδων που συμβάλλουν ουσιαστικά στην καινοτομία και τη συλλογική πρόοδο του αγροδιατροφικού οικοσυστήματος.

Την έναρξη της εκπαιδευτικής δράσης χαιρέτισε ο Νίκος Λυσιγάκης – Senior Corporate Affairs Manager της LIDL HELLAS, υπογραμμίζοντας τη σημασία της επένδυσης στο ανθρώπινο δυναμικό και τη νέα γενιά επαγγελματιών του κλάδου.