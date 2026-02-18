Μυδοκαλλιέργειες Θερμαϊκού: Παγωμένη η αγορά – Ανησυχία για τις τιμές και το μηδενικό ιταλικό ενδιαφέρον

Σε… στάσιμα νερά φαίνεται πως μπαίνει για άλλη μια φορά η μυδοκαλλιέργεια στον Θερμαϊκό Κόλπο. Παρά την ανάκαμψη των πληθυσμών μετά το κλιματικό σοκ του 2024, η αγορά βρίσκεται ξανά σε οριακό σημείο. Το 90% της ελληνικής παραγωγής εξάγεται παραδοσιακά στην Ιταλία, όμως φέτος δεν υπάρχει κανένα εμπορικό ενδιαφέρον από τη γειτονική χώρα.

«Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα, γιατί δεν υπάρχει ζήτηση καθόλου ή τουλάχιστον μηδαμινή ζήτηση», τονίζει ο πρόεδρος του Αλιευτικού Μυδοκαλλιεργητικού Συλλόγου Δήμου Δέλτα «Αξιός», Ευάγγελος Κουτρούτσιος. Όπως προσθέτει, η ανησυχία εντείνεται όσο πλησιάζει το καλοκαίρι, η πιο επικίνδυνη περίοδος για την καλλιέργεια. Το 2024 άφησε πίσω του μια καταστροφή που ακόμη δεν έχει επουλωθεί.

Σύμφωνα με τον κ. Κουτρούτσιο, με ζημιά που άγγιξε το 90%, οι παραγωγοί πάλεψαν να ξαναστήσουν τις μονάδες τους από το ελάχιστο 10% που απέμεινε. Το ήπιο καλοκαίρι και ο φετινός χειμώνας βοήθησαν, όμως η αγορά σήμερα βρίσκεται σε αναντιστοιχία. «Αν το καλοκαίρι είναι ζεστό όπως το ’24 και δεν έχουμε προλάβει να δώσουμε την παραγωγή μας, τότε θα έχουμε μεγάλα προβλήματα», εξηγεί ο κ. Κουτρούτσιος και προσθέτει: «Ακόμη και σε μια κανονική χρονιά, οι απώλειες τον Αύγουστο φτάνουν το 20%. Αν τα μύδια μείνουν στη θάλασσα, η ζημιά πολλαπλασιάζεται».

Τιμές υπό πίεση

Η τιμή εξαγωγής των ελληνικών μυδιών κυμαίνεται σήμερα γύρω στα 0,80 ευρώ το κιλό. Όμως, όσο τα μύδια παραμένουν αδιάθετα, η πίεση αυξάνεται. «Όταν ο παραγωγός βλέπει ότι κινδυνεύει να χάσει τα πάντα, αναγκάζεται να χαμηλώσει την τιμή, με αποτέλεσμα να γίνεται ένα επάγγελμα ολοένα και λιγότερο βιώσιμο. Ήδη νέοι άνθρωποι εγκαταλείπουν τον κλάδο. Παιδιά 20–30 χρονών σηκώνονται και φεύγουν. Και δεν πάνε για χιλιάρικα· πάνε για 800 ευρώ. Αυτό δείχνει πόσο μεγάλη είναι η απελπισία», λέει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των μυδοκαλλιεργητών.

Σύμφωνα με τον κ. Κουτρούτσιο, ο κίνδυνος συγκέντρωσης της παραγωγής σε λίγα χέρια είναι πλέον ορατός. «Εκεί που ζουν 70 οικογένειες, στο τέλος θα μείνουν δύο–τρία άτομα. Οι μεγάλοι που έχουν κεφάλαιο θα επιβιώσουν, οι μικροί θα χαθούν», προειδοποιεί. Την ίδια ώρα, παρά τις αυτοψίες, τις δεσμεύσεις και τις επισκέψεις κυβερνητικών στελεχών, οι ενισχύσεις de minimis για τη ζημιά του 2024 δεν έχουν καταβληθεί εδώ και δύο χρόνια, γεγονός που επιτείνει την ανησυχία των μυδοκαλλιεργητών.

Τα ελληνικά μύδια του Θερμαϊκού θεωρούνται από τα καλύτερα της Ευρώπης. «Η ποιότητα ήταν τόσο καλή που οι Ιταλοί προτιμούν να μην καλλιεργούν και να αγοράζουν από εμάς», σημειώνει ο κ. Κουτρούτσιος και καταλήγει: «Η ταχεία ανάπτυξη λόγω των γλυκών νερών των ποταμών δίνει στα ελληνικά μύδια πλεονέκτημα: οριμάζουν σε έξι μήνες, όταν στην Ιταλία χρειάζονται δύο χρόνια».