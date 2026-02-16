Επένδυση στην τεχνολογία – Γραμμή διαλογής εσπεριδοειδών με ΑΙ εγκαινίασε η Μητροσύλης ΑΕ

Σε πλήρη λειτουργία από την τρέχουσα εμπορική σεζόν των εσπεριδοειδών έχει μπει η νέα γραμμή διαλογής της Μητροσύλης ΑΕ στο Ανυφί Αργολίδας. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της είναι ότι βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη, ενώ συνολικά η νέα επένδυση κόστισε πάνω από 2 εκατ. ευρώ. Όπως εξήγησε στην «ΥΧ» ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Χρήστος Μητροσύλης, «εκσυγχρονίσαμε όλη τη γραμμή παραγωγής στο συσκευαστήριο των εσπεριδοειδών κι έτσι αυξήσαμε την παραγωγική μας δυναμικότητα από τους 20 τόνους φρούτων την ώρα στους 35 τόνους/ώρα, υιοθετώντας ταυτόχρονα την τελευταία τεχνολογία στον τομέα».

Τα εγκαίνια της νέας γραμμής παραγωγής, που λειτουργεί από πέρυσι, αλλά φέτος ολοκληρώθηκε, πραγματοποιήθηκαν την 1η Φεβρουαρίου, παρουσία επισήμων καλεσμένων. Μεταξύ αυτών ήταν ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννης Ανδριανός, και ο αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Αργολίδας, Βασίλης Σιδέρης.

Ο κ. Ανδριανός, μετά τα εγκαίνια δήλωσε: «Η νέα σύγχρονη γραμμή επεξεργασίας εσπεριδοειδών, επένδυση άνω των 2 εκατ. ευρώ, αξιοποιεί τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης και ενισχύει την παραγωγικότητα, τη βιωσιμότητα και τη στήριξη των παραγωγών απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής. Η ελληνική αγροδιατροφή προχωρά μπροστά όταν η παράδοση συναντά την καινοτομία, με σεβασμό στον άνθρωπο, την εργασία και τον κόπο του παραγωγού».

Αναβάθμιση

Ο κ. Σιδέρης, αφού εξήρε τη σημασία της επένδυσης, υπογράμμισε τον ρόλο της καινοτομίας στην ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής και της εξαγωγικής δυναμικής της περιοχής. Και πρόσθεσε: «Θερμά συγχαρητήρια στην εταιρεία Μητροσύλης ΑΕ γι’ αυτήν τη σημαντική επένδυση στην καινοτομία. Η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης βελτιώνει ουσιαστικά τη διαδικασία διαλογής, αναβαθμίζει την ποιότητα των ελληνικών φρούτων και ενισχύει περαιτέρω την εξαγωγική δυναμική της εταιρείας».

Προηγμένα συστήματα

Η νέα γραμμή επεξεργασίας αξιοποιεί προηγμένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία επιτρέπουν ακριβέστερη και ταχύτερη διαλογή των εσπεριδοειδών, βελτιώνοντας σημαντικά τον ποιοτικό έλεγχο και την ομοιομορφία των προϊόντων.

Όπως επισημάνθηκε, η εφαρμογή της AI στη διαδικασία επεξεργασίας συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας των ελληνικών φρούτων, στη μείωση απωλειών και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων στις διεθνείς αγορές.

Δύο συσκευαστήρια

Η εταιρεία διαθέτει δύο συσκευαστήρια στο Ανυφί, ένα για εσπεριδοειδή κι ένα για πυρηνόκαρπα. Δραστηριοποιείται στη συσκευασία και εξαγωγή νωπών φρούτων, με ισχυρό εξαγωγικό αποτύπωμα σε 50 χώρες.

Ο κ. Μητροσύλης είπε στην «ΥΧ» ότι το επενδυτικό της πλάνο δεν σταματά εδώ: «Έχουμε ετοιμάσει ένα επόμενο επενδυτικό σχέδιο περίπου 2 εκατ. ευρώ, που περιλαμβάνει, στο ίδιο συσκευαστήριο, νέους αποθηκευτικούς χώρους καθώς και εξοπλισμό και οχήματα φόρτωσης (π.χ. κλαρκ)».

Κατά τη χρήση 1/7/23 έως 30/6/24 ο κύκλος εργασιών της εταιρείας είχε διαμορφωθεί στα 20,34 εκατ. ευρώ έναντι 19,19 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση κατά 6%. Επίσης, τα λειτουργικά της κέρδη διαμορφώθηκαν, την ίδια περίοδο, στα 426.828 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 54%.