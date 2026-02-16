Evros Blackberries: Τα βατόμουρα βρήκαν τον τόπο τους

Την τρίτη χρονιά διανύει η καλλιέργεια βατόμουρων στο Σουφλί Έβρου από την Evros Blackberries. Ο Κωνσταντίνος Πατέλης επέλεξε το βατόμουρο, γιατί, παρότι στην Ελλάδα αναπτύσσονται αντίστοιχες καλλιέργειες από την Καβάλα μέχρι τον Έβρο, δεν απαντάται συστηματικά.

Δημιούργησε μια σύγχρονη αγροτική επιχείρηση, που στοχεύει στην παραγωγή ποιοτικών προϊόντων και στη διάθεσή τους χωρίς μεσάζοντες. Βασικό κριτήριο στην επιλογή της γνωστής υπερτροφής ήταν οι πλούσιες θεραπευτικές ιδιότητες και η διατροφική αξία του σπουδαίου αντιοξειδωτικού φρούτου, καθώς επίσης και το ιδανικό μικροκλίμα της περιοχής: πλούσιο έδαφος, καθαρός αέρας και εξαιρετική ηλιοφάνεια.

«Ξεκίνησα με το μαύρο βατόμουρο και φέτος θα καλλιεργήσω και κόκκινο, γιατί τα οφέλη στην υγεία μας είναι πολύ σημαντικά. Ακολουθούμε ορθές γεωργικές πρακτικές και η παραγωγή έχει γνώμονα τη βιωσιμότητα και την προστασία του περιβάλλοντος», δηλώνει.

Την επιλογή της καλλιέργειας ενθάρρυνε η αγάπη του για τα φρούτα του δάσους από την παιδική του ηλικία. Διακρίνει ότι η εμπορική τιμή τους είναι σχετικά υψηλή, αλλά ο ίδιος επιδιώκει να διαμορφώνει μια πιο προσιτή τιμή για τον καταναλωτή.

Τρία στρέμματα

Ο ίδιος καλλιεργεί μαζί με τον πατέρα του σιτάρι, καλαμπόκι και ηλίανθο, και σκέφτηκε να δημιουργήσει ένα διαφορετικό προϊόν από τον χώρο της διατροφής, προκειμένου να κερδίσει προστιθέμενη αξία και να προσφέρει μια εναλλακτική στις παραδοσιακές για την περιοχή καλλιέργειες.

«Ξεκίνησα με τρία στρέμματα ώστε να είναι διαχειρίσιμα στην καλλιέργεια, γιατί είμαστε λίγα άτομα. Διαμορφώσαμε το χωράφι σαν αμπέλι, με πασσάλους και σύρματα. Η καλλιέργεια χρειάζεται κλαδέματα και ποτίσματα, αλλά είναι σχετικά εύκολη. Το περσινό καλοκαίρι οι θερμοκρασίες ήταν πολύ υψηλές, έφτασαν τους 40 βαθμούς Κελσίου, οπότε τα ποτίσματα ήταν συχνότερα», περιγράφει, τονίζοντας ότι το φρούτο έχει υψηλή αντοχή στις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Εγκατέστησε τρεις διαφορετικές ποικιλίες και προμηθεύτηκε τους θάμνους από την Κοζάνη. Στην περιοχή τους, το βατόμουρο δίνει παραγωγή από τα τέλη Ιουνίου μέχρι τις αρχές Αυγούστου. Την πρώτη χρονιά που εγκατέστησε την καλλιέργεια, το 2024, πήρε μόλις 50 κιλά, ενώ πέρσι η παραγωγή έφτασε περίπου τα 900 κιλά. Φέτος, αναμένει παραγωγή 1,5 έως 2 τόνους, με τη μέγιστη να μπορεί να φτάσει τους 5 τόνους. Δεν αποκλείει να επεκτείνει τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις, εάν διαπιστώσει ουσιαστικό εμπορικό ενδιαφέρον.

Εξηγεί ότι η συγκομιδή δεν είναι εύκολη, καθώς τα φρούτα συλλέγονται με το χέρι ένα-ένα. «Ξεκινούσαμε τη συγκομιδή πολύ νωρίς το πρωί, γιατί μετά τις 10:00 η θερμοκρασία ανέβαινε πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου. Επιπλέον, στον Έβρο έχουμε πολλά κουνούπια. Σε καθημερινή βάση εργαζόμασταν έξι ώρες, διαφορετικά θα είχαμε εγκαύματα».

Ο κ. Πατέλης διαθέτει τα εκλεκτά μαύρα βατόμουρα Σουφλίου σε επιχειρήσεις εστίασης, μάρκετ και καταναλωτές, πουλώντας χονδρική και λιανική. Ταυτόχρονα με την προώθηση φρέσκων, ποιοτικών βατόμουρων, προχώρησε στην παρασκευή τριών τύπων μαρμελάδας: σε εκδόσεις crunchy και velvet χωρίς ζάχαρη και στην κλασική, όλες σε περιορισμένη ποσότητα.

«Το βατόμουρο είναι το απόλυτο φρούτο, αλλά το ευρύ καταναλωτικό κοινό δεν γνωρίζει τις πλούσιες ιδιότητές του. Σταδιακά αρχίζουν και το μαθαίνουν, κι αυτό είναι ενθαρρυντικό για εμάς», σχολιάζει. Προσθέτει στα πλεονεκτήματα του βατόμουρου το γεγονός ότι μπορεί κάποιος να το έχει εύκολα μαζί του και να το καταναλώνει όποτε θέλει.