Myrovolos Organics: Προχωρά η δημιουργία του χιώτικου καινοτόμου κύβου αρωματικών φυτών

Η καινοτόμος ιδέα για την παρασκευή ενός κύβου αρωματικών φυτών με το όνομα Myrovlyteas, ένα μείγμα αφεψημάτων με συστατικά το τσάι του βουνού, τη λουίζα, το μελισσόχορτο και το χαμομήλι σε συνδυασμό με το μέλι, που παράγει η Αργυρώ Κουτσουράδη από τη Χίο, ιδιοκτήτρια της εταιρείας Myrovolos Organics, κατάφερε να κερδίσει το 2024 το πρώτο βραβείο των 10.000 ευρώ στον διαγωνισμό «Ενδυνάμωση γυναικών στον τομέα της αγροδιατροφής – Empowering Women in Agrifood (EWA)» του EIT-FOOD. To 2025, ως επιστέγασμα της παρουσίασής της στον διαγωνισμό, έλαβε ως δωρεά ένα σύγχρονο μηχάνημα λυοφιλίωσης από τις Nikolopoulou Foods και το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης, μέσω του Οργανισμού The People’s Trust.

Όπως τονίζεται από την πλευρά της εταιρείας, η συγκεκριμένη δωρεά «αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της μέχρι σήμερα πορείας μας, αλλά και της καινοτόμου επιχειρηματικής ιδέας μας», αναδεικνύοντας παράλληλα την εμπιστοσύνη των φορέων στη φιλοσοφία και στον δυναμισμό της ομάδας. Το νέο μηχάνημα λυοφιλίωσης αναμένεται να παίξει κρίσιμο ρόλο στην παραγωγική διαδικασία, επιτρέποντας την ουσιαστική βελτιστοποίηση της σύστασης, της σταθερότητας και της ποιότητας των κύβων. Μέσα από τη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας, η Myrovolos Organics ενισχύει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα και θέτει τις βάσεις για τη διεύρυνση της παρουσίας της στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Η δωρεά του σύγχρονου μηχανήματος λυοφιλίωσης δεν αποτελεί απλώς μια υλική ενίσχυση, αλλά έναν καταλύτη που επιβεβαιώνει πως η καινοτομία στην αγροδιατροφή μπορεί να «ανθίσει», όταν συνδυάζεται με στοχευμένη υποστήριξη και συνεργασίες.