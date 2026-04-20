Μυτιλήνη: Για την κατάσταση με τα κρούσματα του αφθώδους ενημερώνονται πολιτικοί που επισκέπτονται το νησί

Η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στη Λέσβο ως αποτέλεσμα της διάγνωσης κρουσμάτων αφθώδους πυρετού σε εκτροφές έχει δημιουργήσει πολιτική και κομματική κινητικότητα.

Ειδικότερα, χθες, Κυριακή 19 Απριλίου, βρέθηκε στη Λέσβο ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης, μέλος των επιτροπών Προϋπολογισμού, Περιβάλλοντος και Ασφάλειας Τροφίμων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Σήμερα και αύριο, Δευτέρα 20 και Τρίτη 21 Απριλίου, θα επισκεφθεί το νησί η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με εκπροσώπους κτηνοτρόφων και αγροτών, συνεταιρισμών, αλλά και τοπικούς φορείς.

Αύριο, Τρίτη 21 Απριλίου, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, θα πραγματοποιήσει σύσκεψη με εκπροσώπους κτηνοτρόφων, τυροκόμων και παραγωγών «για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν εξαιτίας του αφθώδους πυρετού και των κυβερνητικών μέτρων που εφαρμόζονται», σύμφωνα με ανακοίνωσή του. Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις 12:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου Δυτικής Λέσβου στην Καλλονή.

Την Τετάρτη θα βρεθεί στη Λέσβο ο γγ της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος στις 19:30 θα συναντηθεί με το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας των Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου και αντιπροσωπεία των Συμβουλίων των Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου Δυτικής Λέσβου. Στις 20:30 θα μιλήσει στο πάρκο Βασιλειάδη στην Καλλονή σε συγκέντρωση με θέμα «Η πολιτική τους καταστρέφει τους κόπους και τις ζωές μας – Τώρα αντεπίθεση με το ΚΚΕ».

Σημειώνεται, ότι ο περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, Κωνσταντίνος Μουτζούρης, με δεύτερη του επιστολή προς τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ζητά άμεσασυνάντηση μαζί του προκειμένου να συζητηθεί το πρόβλημα του αφθώδους πυρετού. Ανάλογο αίτημα έχει αποστείλει στον πρωθυπουργό και ο δήμαρχος Δυτικής Λέσβου, Ταξιάρχης Βέρρος.

