Να συμπεριληφθεί η επιτραπέζια ελιά στα οφέλη των εμπορικών συμφωνιών ζητά η ΔΟΕΠΕΛ

«Η επικείμενη εμπορική συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ινδίας είναι μια στρατηγικής σημασίας πρωτοβουλία για το άνοιγμα αγορών και την ενίσχυση των ευρωπαϊκών εξαγωγών. Ωστόσο, γεννάται εύλογα το ερώτημα εάν θα συμπεριληφθεί η επιτραπέζια ελιά στα προϊόντα που θα επωφεληθούν από τη σταδιακή μείωση και κατάργηση των δασμών ή αν θα βρεθεί και πάλι εκτός», επισημαίνει η Εθνική ΔΟΕΠΕΛ σε σχετική ανακοίνωσή της. Όπως αναφέρει:

«Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει ενημέρωση ως προς το εάν οι επιτραπέζιες ελιές περιλαμβάνονται στον κατάλογο των προϊόντων που θα τύχουν ευνοϊκής μεταχείρισης.

Η εμπειρία από τη συμφωνία ΕΕ-Mercosur έχει ήδη δημιουργήσει αρνητικό προηγούμενο για τον κλάδο, με τις ευρωπαϊκές επιτραπέζιες ελιές να εξαιρούνται από την κατάργηση των δασμών εισαγωγής των χωρών της Mercosur, γεγονός που αναμένουμε να διευθετηθεί.

Αναμένουμε σαφείς απαντήσεις από τις αρμόδιες ελληνικές και ευρωπαϊκές αρχές, για το πώς διασφαλίζεται ότι ένα κατεξοχήν εξαγωγικό προϊόν, όπως η επιτραπέζια ελιά, δεν θα θυσιαστεί ξανά στο πλαίσιο ευρύτερων εμπορικών διαπραγματεύσεων.

Οι εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ οφείλουν να υπηρετούν στην πράξη την ενίσχυση των εξαγωγών των χωρών-μελών και να μην αφήνουν εκτός προϊόντα που αποδεδειγμένα όταν δεν εμποδίζονται από άδικες ρυθμίσεις (δασμούς κλπ), συμβάλλουν σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη των περιφερειών παραγωγής του προϊόντος.»