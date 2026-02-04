Η Ρωσία στοχεύει στην ενίσχυση των αγροτικών εξαγωγών μέσω διεθνών επενδύσεων

Η Ρωσία σχεδιάζει να ενισχύσει τις αγροτικές εξαγωγές της μέσω της δημιουργίας μονάδων επεξεργασίας τροφίμων στο εξωτερικό, με τη στήριξη της κυβέρνησης, όπως ανακοίνωσε η υπουργός Γεωργίας, Όξανα Λουτ. Η κίνηση αυτή στοχεύει στην αναζωογόνηση ενός κλάδου που βλέπει τις εξαγωγές του να επιβραδύνονται, παρά το γεγονός ότι η Ρωσία παραμένει ο μεγαλύτερος εξαγωγέας σιταριού στον κόσμο.

Η πτώση των εξαγωγών πέρυσι οφείλεται κυρίως στις χαμηλές διεθνείς τιμές, που έκαναν την παραγωγή λιγότερο επικερδή, αλλά και στην ξηρασία στις κύριες περιοχές παραγωγής γύρω από τη Μαύρη Θάλασσα. Η επιβράδυνση αυτή έχει θέσει υπό αμφισβήτηση τον στόχο του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για αύξηση των αγροτικών εξαγωγών κατά 50% έως το 2030, οδηγώντας τις αρχές να εξετάσουν στρατηγικές επενδύσεων παράλληλα με τις παραδοσιακές εξαγωγές πρώτων υλών.

«Δεν αρκεί πια να κερδίζουμε συνεργασίες απλώς παρέχοντας πρώτες ύλες. Πρέπει να προχωρήσουμε με επενδύσεις», τόνισε η Λουτ σε συνέδριο παραγωγών γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων στη Μόσχα.

Η υπουργός πρόσθεσε ότι ορισμένες ρωσικές εταιρείες έχουν ήδη ξεκινήσει να δημιουργούν εργοστάσια άλεσης αλεύρων σε άλλες χώρες και ότι η κυβέρνηση σκοπεύει να προχωρήσει σε επιτυχημένα πιλοτικά έργα για να προωθήσει περαιτέρω τη στρατηγική αυτή. Η πρωτοβουλία υπογραμμίζει τη στροφή της Ρωσίας από την απλή εξαγωγή πρώτων υλών προς πιο ολοκληρωμένες μορφές παραγωγής, στοχεύοντας στη σταθεροποίηση και την αύξηση των εσόδων από τον αγροτικό τομέα.