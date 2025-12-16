«Ναι μεν, αλλά» από αγρότες στην πρόσκληση Τσιάρα για διάλογο

«Παρά την ασάφεια του Υπουργού κ. Τσιάρα για τον τρόπο ικανοποίησης των αιτημάτων, είναι θετικό το γεγονός ότι αναγνωρίζει το δίκαιο του αγώνα μας, κάτι που δεν το έκανε η κυβέρνηση στην αρχή. Περιμένουμε πιο συγκεκριμένα στοιχεία αλλά και νέες δεσμεύσεις, καθώς απουσίαζε παντελώς το ζήτημα της κτηνοτροφίας και του εμβολιασμού για την ευλογιά. Τις οριστικές αποφάσεις θα τις ανακοινώσει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων το απόγευμα της Τρίτης».

Αυτή ήταν η πρώτη αντίδραση των αγροτών του μπλόκο της Νίκαιας, οι οποίοι συνεδρίασαν χθες το απόγευμα στα γραφεία του Συνεταιρισμού Πλατυκάμπου, προκειμένου να καταλήξουν στην δική τους πρόταση επί της πρόσκλησης Τσιάρα. Όπως ειπώθηκε όλα τα μπλόκα της χώρας -περίπου 60- συνεδρίασαν χθες βράδυ και σήμερα το πρωί θα καταθέσουν στην ΠΕΜ τις αποφάσεις τους.

Σωκρ. Αλειφτήρας

Μία πρώτη εκτίμηση για τις δηλώσεις Τσιάρα έκανε ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων νομού Λάρισας Σωκράτης Αλειφτήρας: Για τα όσα είπε η Κυβέρνηση διά στόματος Υπουργού Κώστα Τσιάρα, το πρώτο θετικό είναι ότι ενώ τις προηγούμενες μέρες δεν αναγνώριζε ότι υπάρχει πρόβλημα στον πρωτογενή τομέα, επικοινωνιακά διέρρεε προς τα έξω στον δημόσιο διάλογο ότι δεν γνωρίζει ποια είναι τα αιτήματα των αγροτών, σήμερα δίνει απαντήσεις στα αιτήματα μας. Όσον αφορά τις απαντήσεις που μας έδωσε, δεν αναφέρει πουθενά την λέξη αφορολόγητο στο αγροτικό πετρέλαιο που για εμάς είναι κόκκινη γραμμή και διαχρονικό αίτημα των μπλόκων. Δεν αναφέρει πόσο θα κατέβει η τιμή της κιλοβατώρας, αλλά δεν αναφέρεται ο Υπουργός καθόλου στους κτηνοτρόφους που πραγματικά με την ευλογιά έχουν χάσει τα κοπάδια τους και έχουν μείνει με μηδενικό εισόδημα. Το εμβόλιο είναι η μοναδική λύση και όσον αφορά την απώλεια του εισοδήματος τα χρήματα θα βρεθούν από τα αδιάθετα της βασικής ενίσχυσης και από τα χρήματα που θα παρθούνε πίσω από τα κλεμμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ» κατέληξε.

Μερική κυκλοφορία

Όσον αφορά στους δρόμους, ενόψει Χριστουγέννων και εφόσον τα τρακτέρ θα παραμείνουν στους δρόμους και προκειμένου να παραμείνει και η στήριξη της κοινωνίας στον αγώνα τους, στις τάξεις των αγροτών υπάρχουν σοβαρές σκέψεις να προχωρήσουν σε τακτοποίηση των τρακτέρ που βρίσκονται στην εθνική οδό, με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτραπεί από το Σαββατοκύριακο και τις επόμενες ημέρες, με ευθύνη της ΕΛ.ΑΣ η κυκλοφορία αποκλειστικά των ΙΧ στο ένα ρεύμα και προς τις δύο κατευθύνσεις Αθήνα-Θεσσαλονίκη.

Συμπαράσταση στους κατηγορούμενους αγρότες

Συγκέντρωση συμπαράστασης στους δύο κατηγορούμενους αγρότες που συνελήφθησαν την 1η μέρα των κινητοποιήσεων πραγματοποίησαν χθες το μεσημέρι με τρακτέρ οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας, οι οποίοι απαίτησαν να σταματήσουν οι διώξεις σε βάρος τον συναδέλφων τους και να αποσυρθούν όλες οι κατηγορίες, αλλά και την απόσυρση των δυνάμεων καταστολής από τα μπλόκα. Φυσικά ζήτησαν στις δηλώσεις τους και την ικανοποίηση των αιτημάτων επιβίωσης που έχει καταθέσει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων προς τη κυβέρνηση.

Σε δηλώσεις του ο Κώστας Τζέλλας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας σημείωσε πως «απαιτούμε να αθωωθούν άμεσα και κακώς διώκονται οι συνάδελφοι μας σήμερα» τονίζοντας ακόμη πως πρόκειται για αγρότες που αγωνίζονται για την επιβίωση τους και διώκονται επειδή υλοποίησαν τις συλλογικές αποφάσεις των Ομοσπονδιών και των Συλλόγων τους. Επανέλαβε πως η κυβέρνηση πρέπει να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματα των αγροτοκτηνοτρόφων.

Να σημειωθεί ότι τα τρακτέρ που κατέφθασαν από τον μπλόκο της Νίκαιας παρέμειναν στην κεντρική πλατεία ενόψει τη σημερινής πανελλαδικής κινητοποίησης της ΑΔΕΔΥ.

Τρίκαλα

Σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προχώρησαν και οι αγρότες του μπλόκου στον Ε65, στα διόδια Λόγγου Τρικάλων, καθώς διέκοψαν συμβολικά την κυκλοφορία χθες το μεσημέρι και για μία ώρα στη γέφυρα του Πηνειού ποταμού, στην εθνική οδό Τρικάλων – Καρδίτσας.

ΚΕΟΣΟΕ

Την συμπαράταξη και την συμπαράσταση στις ανυποχώρητες κινητοποιήσεις και στα δίκαια αιτήματα των αγροτών και κτηνοτρόφων της χώρας, αποφάσισε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΟΣΟΕ στην συνεδρίασή του την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση «τα περισσότερα προβλήματα του αγροτικού χώρου σύμφωνα με τις θέσεις που αναπτύχθηκαν στο ΔΣ της ΚΕΟΣΟΕ, εκτός του ότι είναι διαχρονικά, αφορούν οριζόντια όλα τα αγροτικά προϊόντα και κατά συνέπεια το αμπέλι και το κρασί. Η καθυστέρηση της καταβολής των ενισχύσεων με άδηλο τον χρονικό ορίζοντα εκκαθάρισής τους, εξ ‘αιτίας του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Οι συνθήκες μέσα στις οποίες δραστηριοποιούνται οι Έλληνες αγρότες και οι κτηνοτρόφοι διακυβεύουν την αγροτοδιατροφική ανεξαρτησία της χώρας και την επισιτιστική της επάρκεια, αφού η εκτίναξη του κόστους παραγωγής, σε συνάρτηση με τις απαράδεκτα χαμηλές τιμές που εισπράττει ο αγροτικός πληθυσμός, εντείνουν τις τάσεις εγκατάλειψης καλλιέργειας των περισσότερων αγροτικών προϊόντων και η αγροτική πολιτική για κάθε προϊόν οφείλει να ακολουθεί την επιστημονική προσέγγιση ενός Στρατηγικού Σχεδιασμού».